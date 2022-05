Diablo 2 Resurrected: Spieler schafft’s als Erster auf Level 99 Hardcore – Aber ganz anders, als es mal gedacht war

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Wie ist es aber wirklich? Wie die Webseite mmorpg.org.pl schreibt, hat der Spieler „EazyE“ den Rang 99 geschafft, indem er fest mit einem Team zusammenspielte, dass ihm in jeder Hinsicht den Weg bereitete. Er selbst spielte als Paladin, die „sicherste Klasse in Diablo 2 Resurrected“:

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Normalerweise ist so ein Hardcore-Lauf also Nervenkitzel pur und eine Einzelleistung. So waren Ranglisten früher mal von Blizzard gedacht und so stellt man sich das normalerweise auch vor: Eine Rangliste stellt Einzelleistungen heraus.

In Diablo 2 Resurrected ist der erste Spieler jetzt im Hardcore-Modus auf Level 99 gekommen. Was auf den ersten Blick nach einer großartigen Einzelleistung klingt, bei der sich ein Spieler gegen alle durchgesetzt hat, wirkt bei näherer Betrachtung eher wie eine durchorganisierte Team-Leistung. Der Gewinner bedankt sich denn auch bei seinem Team und dem Discord-Server.

Insert

You are going to send email to