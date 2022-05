2008 dauerte es 62 Tage, bis der Endboss in WoW nach epischem Kampf starb – Heute wird er in 52 Minuten umgeklatscht

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Add-ons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Cla...

Vom Start des Raids bis zu seinem Ende hielt Kil’jaeden also 62 Tage durch und sorgte für Abwechslung. Den Kill von damals könnt ihr euch im Video anschauen (via YouTube ).

Im MMORPG World of Warcraft kam 2008 der Endboss des Raids Sunwell heraus: Kil’jaeden, eine wichtige Figur in der Geschichte von WoW. Damals dauerte es 62 Tage, bis die erste Gilde ihn besiegen konnte. 2022 kam Kil’jaeden als Endboss in WoW Classic zurück. Nach 52 Minuten war er tot. Das liegt aber nicht nur daran, dass die Spieler heute viel besser sind – nein, Blizzard hat damals auch zu Tricks gegriffen.

