Diablo 2: Resurrected startet erste Ladder, ändert über 330 Sachen an den Klassen – Patch Notes zu Patch 2.4

Werdet ihr die Ladder spielen? Welche Änderungen gefallen euch am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare!

Insgesamt gibt es für die erste Ladder 7 neue Runenwörter, die ihr herstellen könnt. Sie ergänzen die Liste aller Runenwörter in Diablo 2 , sind aber nur in der Ladder verfügbar:

Welche neuen Runenwörter gibt es? Runenwörter sind starke Items, die ihr euch selbst herstellen könnt. Dazu müsst ihr Runen in der richtigen Reihenfolge in ein eigentlich schwaches Item mit genügend Sockelplätzen einsetzen. Tipp: Basis-Items findet ihr leicht im Kuh-Level .

Was ändert sich noch? Die Söldner, welche fest zu jedem Build gehören, werden ebenfalls stärker. Söldner könnt ihr in den Städten jedes Aktes anwerben und sie unterstützen euch im Kampf. Alle Söldner wurden stärker und es gab einige weitere Anpassungen:

So kann etwa das „Aufspießen“ der Amazone nun nicht mehr unterbrochen werden und das „Inferno“ der beliebten Zauberin kann nun frei gesetzt werden, rastet nicht mehr auf einem Ziel ein. Ihr findet alle Änderungen in den offiziellen Patch Notes von Blizzard .

Warum sollte ich die Ladder spielen? Bestimmte Inhalte wie besondere Items sind nur in der Ladder verfügbar. Wollt ihr also neue Builds ausprobieren oder mehr vom Spiel erkunden, müsst ihr die Ladder spielen.

Was ist die Ladder? Was für moderne Spiele die Seasons sind, nennt sich in Diablo 2 Ladder. Hier könnt ihr gegen andere Spieler auf einer Rangliste antreten und versuchen, zu den ersten zu gehören, die ihre Klasse auf die Maximalstufe bringen oder die härtesten Bosse legen.

Endlich bekommen Fans von Diablo 2: Resurrected das, worauf sie schon seit Release des Remasters warten. Die erste Ladder startete heute mit Patch 2.4 am 29. April 2022 und bringt haufenweise Änderungen mit sich. MeinMMO verrät, was ihr zum Update wissen müsst.

