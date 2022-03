Diablo 2 bringt endlich seine wichtigste Änderung – Aber später als geplant

Was sagt ihr zu der erneuten Verzögerung? Habt ihr Verständnis dafür oder reicht es euch langsam mit den Problemen bei Diablo 2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das dauert jedoch und daher soll der nächste Patch 2.4 erst am 14. April 2022 kommen. Die Ladder kommt noch etwas später, nämlich am 28. April.

All diese Probleme wurden auf dem Test-Server nicht bemerkt. Das lag laut den Entwicklern daran, dass Test-Server-Umgebungen bei Diablo 2 etwas völlig Neues wären und so im Original-Spiel nicht vorhanden waren. Daher wohl auch die mannigfaltigen Probleme mit der Datenbank-Migration.

Was ging alles schief? In einem Blogpost von Blizzard wurde jüngst bekannt, dass die Ladder doch nicht Ende März kommt. Dafür entschuldigten sich die Entwickler. Es habe aber arge Probleme bei der Implementation der Ladder ins laufende Spiel gegeben, weswegen man alles abbrechen und zurücksetzen musste. Die Probleme waren:

Dabei liefert ihr euch eine Art Wettrennen mit anderen Spielern im Multiplayer-Modus. Der Ladder-Charakter hält nur so lange, wie auch die aktuelle Ladder-Saison andauert. Danach wird der Held aber nicht gelöscht, sondern gilt dann als normaler Charakter. Er behält aber sein komplettes, in der Ladder erspieltes Inventar.

Was ist die Ladder? Die Ladder ist eine Rangliste und eine beliebte Funktion des Original-Diablo 2. Ihr erstellt euch in der Ladder einen neuen Charakter, mit dem ihr möglichst schnell Level 99 erreichen sollt.

