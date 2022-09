„Blizzard besitzt die Weisheit“: Fans von Diablo 2 lösen knifflige Rätsel, finden mehr mysteriöse Nachrichten

Blizzard gab der Community von Diablo 2: Resurrected kürzlich ein neues Rätsel auf, das eigentlich schon über 12 Monate alt ist. Die Fans scheinen eine Lösung gefunden zu haben, aber in dieser verstecken sich nur noch mehr Geheimnisse …

Was ist das für ein Rätsel? In den Patch Notes von Update 2.5 für Diablo 2: Resurrected hat Blizzard am Ende einen kurzen Hinweis auf mysteriöse, verschlüsselte Nachrichten gegeben. Konkret heißt es:

Wir haben das alte Handbuch von Diablo II durchgeblättert und diesen verwirrenden Eintrag gefunden … Was das wohl heißt?

Ein Haufen Fans hat sich sofort aufgemacht, das Rätsel in einem enormen Community-Aufwand zu entschlüsseln. Sie kamen schnell darauf, dass der im Bild zu sehende Text auf den berühmten „Chat Gem“ verweist, der in Diablo 2 die Lobbys ziert.

Tatsächlich war nur wenige Stunden nach Release der Code geknackt. Verschiedene Zahlen ergeben nach einer sogenannten Buchchiffre („Ottendorf cipher“) einen Text.

Das ist die Lösung: Die verschiedenen Nummern, die zahllose Fans eingesandt haben, ergaben zusammengesetzt die Geschichte der verschiedenen Diablo-Teile und mehr. In „Visionen“ erzählt ein Individuum davon, wie die Welt von Diablo entstanden ist und was danach geschah.

Es werden die Story-Stränge von Diablo 1, Diablo 2 und Diablo 3 nacherzählt. Sogar die Geschichte von Diablo Immortal soll vorkommen, obwohl das zur Einführung des Rätsels 2021 noch gar nicht erschienen ist.

Einige weitere „Visionen“ erzählen Geschichten, von denen noch niemand sicher weiß, was sie bedeuten. Möglicherweise gibt es hier schon einen Hinweis auf die Story vom kommenden Diablo 4. Der YouTuber Ginger Gaming Mentor hat das Vorgehen und die Ergebnisse zusammengefasst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die Community hat außerdem in einem Google Doc sämtliche Ergebnisse und Schritte festgehalten. Wer will, kann dort auch mitwirken.

Spannend ist jedoch, dass sich in der vermeintlich leichten Entschlüsselung noch weitere Nachrichten verstecken. Auch, wenn das Rätsel schnell gelöst wurde, gehen viele Fans nun davon aus, dass da noch mehr hinter steckt.

„Blizzard besitzt die Weisheit“

Das haben die Fans nun gefunden: Mindestens zwei neue Nachrichten sind nach dem Entschlüsseln des Codes aufgetaucht. Die erste ist recht offensichtlich. Reiht man die Anfangsbuchstaben der Visionen aneinander, ergibt sich der Satz: „The Gem Is Allseeing“, oder: Der Edelstein sieht alles.

Worauf genau sich das bezieht, ist noch unklar. Es gibt aber eine weitere, versteckte Nachricht. Denn einige der Codes, die der Chat-Edelstein ausgibt, sind scheinbar falsch. Ginger Gaming Mentor hat sich die Mühe gemacht, dort ebenfalls eine Bedeutung zu finden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

In seinem Video erklärt er, dass die „Fehler“ nicht versehentlich vorkamen, sondern eine neue Nachricht ergeben. Setzt man sie in der richtigen Reihenfolge zusammen, ergeben sie laut dem YouTuber den Satz: „Blizzard Own The Wisdom“, oder: Blizzard besitzt die Weisheit.

Was heißt das? Ginger Gaming Mentor geht davon aus, dass dies schlicht eine kleine Selbstbeweihräucherung sein soll, in der Blizzard klarstellt, dass sie die Lore verteilen. Er hält es aber auch für wahrscheinlich, wie viele andere, dass da noch mehr hinter steckt.

Mehr Nachrichten könnten in dem dekodierten Text stecken und es gibt eine Ziffer, die noch gar nicht gelöst wurde. Fans vermuten, dass das Wort „Schicksal“ bisher fehlt, aber die Tatsache, dass niemand die entsprechende Nummer gefunden hat, gibt weitere Rätsel auf. Einige vermuten auch neue Rezepte für den Horadrimwürfel, die sich irgendwo verstecken.

Aktuell laufen die Suchen in mehreren Discords in der Community heiß und Fans suchen nach neuen Bedeutungen in den Nachrichten. Ob es eine gibt, weiß aber noch niemand so sicher. Einige gehen davon aus, dass sie erst weitere Hinweise von Blizzard brauchen – schließlich liegt dort die Weisheit. Oder es sei ihr „Schicksal“, weiter suchen zu müssen.