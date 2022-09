Fans analysieren den riesigen Leak von Diablo 4 – Finden nützliche Features, die das Looten angenehmer machen würden

Ihr habt eine Chance auf eine Teilnahme, wenn ihr euch für die Beta anmeldet und zuvor bereits viel Zeit in Diablo 2 Resurrected, Diablo 3 und Diablo Immortal verbracht habt. Blizzard will vor allem Veteranen einladen, die schon Erfahrung im Endgame haben.

Zu den Inhalten zählen etwa besonders anspruchsvolle Alptraumdungeons, das ausführliche Paragon-System oder Höllenfluten, durch die Gegner in bestimmten Zonen stärker werden – ähnlich wie die Terrorzonen aktuell in Diablo 2 .

In Diablo 4 startet bald die Closed Beta , in der Endgame-Features getestet werden sollen. Dabei werden ausschließlich Inhalte zur Verfügung stehen, mit denen ihr im kommenden Hack’n’Slay Zeit auf der Maximalstufe verbringen werdet.

Ob die Inhalte aber schließlich so ins Spiel kommen werden, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Es handelt sich um frühe Tests und vieles kann sich noch ändern. Bald könnt ihr euch mit Glück selbst ein Bild vom aktuellen Stand des Spiels machen, denn die Closed Beta läuft an.

Loot selbst soll dagegen an Klassen gebunden sein, also dem „Smart Loot“-System folgen . Das wurde schon früher herausgefunden, scheint nun aber bestätigt worden zu sein. Zum Loot haben die Fans weitere, interessante Details gefunden:

Zudem soll es möglich sein, Items als „Müll“ zu kennzeichnen, um sie schnell beim Händler per Klick zu verkaufen und es soll eine Funktion geben, Gegenstände nach Seltenheit einzuschmelzen, wie es schon in Diablo 3 der Fall war.

In Diablo 4 sind viele Informationen viel zu früh veröffentlicht worden, weil sich einige Tester nicht an ihre Verschwiegenheitserklärung gehalten haben. Fans schauten sich das Gameplay genauer an und fassen zusammen, was sie alles zu Loot und Inventar herausfinden konnten.

