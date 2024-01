Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Zauberinnen, die in Season 2 zu den absolut stärksten Klassen gehörten, könnten in Season 3 endlich einen ordentlichen Feuer-Build bekommen. Hier gibt es ein neues Unique, das Meteore deutlich stärker macht. Ihr findet die vollständigen Patch Notes auf der offiziellen Website .

Barbaren haben sogar ein Talent, mit dem Überwältigen noch stärker wird. Ein Grund dafür, dass HotA-Barbaren einige Zeit der absolut stärkste Build in Season 2 waren . Mit Season 3 gibt es jetzt dicke Nerfs. In den Patch Notes heißt es:

Was ist das für ein Effekt? Überwältigen ist eine der Mechaniken, die den Schaden von allen Klassen aufmultiplizieren kann. Am meisten profitieren davon jedoch Barbaren und zuletzt Druiden, deren Schaden in die Billionen ging .

Blizzard hat die offiziellen Patch Notes für die kommende Season 3 in Diablo 4 veröffentlicht. Mit dabei: ein großer Nerf für Überwältigung. Die Mechanik war in Season 2 vor allem für Barbaren wichtig. Ein Spieler rechnet aus, wie stark der Nerf Barbaren trifft.

