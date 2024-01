Diablo 4: Jetzt wissen wir, wie stark Zauberer und Barbaren in Season 3 generft werden

Noch bevor die Patch Notes von Season 3 in Diablo 4 enthüllt werden, erklärt Blizzard, dass es bestimmten Builds an den Kragen geht und wie die künftige Patch-Philosophie aussieht.

Woher kommen die Infos? Am Abend des 18. Januar 2024 fand ein Entwickler-Stream mit einem Teil des Teams von Diablo 4 statt. Die Devs sprachen in der Zeit über die kommende Season 3 und was sich damit für euch verändern wird. Natürlich war auch die Balance des Spiels ein wichtiges Thema, das besprochen wurde.

Einigen von euch könnte jetzt ein Stein vom Herzen fallen, denn Zauberer und Barbaren, die in Season 2 noch dominierten, kriegen bei bestimmten Builds Nerfs.

Was wird generft?

Das sagt Blizzard: Heute, am 19. Januar 2024, sollen die offiziellen Patch Notes für Season 3 veröffentlicht werden. Im Entwickler-Stream erklärte das Team, dass man darin auch Fixes für die Bugs bereitstellen wird, die gerade den stärksten Builds zugutekommen. Außerdem sollen schwächere Builds gestärkt werden.

Barbar: In der aktuellen Season ist die Fähigkeit „Hammer der Uralten“ ein Problem. Denn auch wenn man einen Skillpunkt nicht verteilt, wirkt dieser als aktiv. So gab es für jeden Barbar-Spieler, der den Hammer nutzt, kostenlos einen 30 % Schadensmultiplikator. In Season 3 soll es diesen Bug nicht weiter geben, wodurch der Build durchaus an Potenzial verlieren wird.

Zauberer: Ähnlich wie bei den Barbaren hatten auch Zauberer einen positiven Bug, der sich auf einen Skill auswirkte. In diesem Fall der Verbesserte Kugelblitz, der falsch von Angriffsgeschwindigkeit profitierte. Auch das Problem soll mit Season 3 behoben werden und die Stärke der damit verbundenen Builds abschwächen.

Wie stark sind die Nerfs? Ganz so krass wie die Nerfs vor dem Start von Season 1 mit Patch 1.1 sind die genannten Änderungen nicht. Blizzard will weiter daran festhalten, dass Nerfs immer mit deutlich mehr Buffs zusammenhängen. Außerdem will man solche Änderungen im Voraus ankündigen, damit Spieler sich darauf vorbereiten können.

Die Zukunft der Patches: Die Behebungen von Fehlern, die so gravierend sind wie beim Barbar und Zauberer, haben in Zukunft eine größere Priorität. Blizzard erklärt, dass man niemandem den Spaß an einer neuen Season nehmen will, aber wenn etwas nicht richtig funktioniert, wird man es schnell beheben.

Bei Fehlern will man schauen, wie sehr sie den Rest des Spiels beeinflussen. „Wir werden wirklich versuchen, keine Änderungen vorzunehmen, wenn wir nicht das Gefühl haben, dass sie notwendig sind, um das Spiel ‚gesund‘ zu erhalten“, erklärt Class Designer Adam Jackson.

Was euch im neuen Patch erwartet: Ein paar Teaser für die Buffs und Nerfs wollte Blizzard schon für euch präsentieren.

Barbaren erhalten Verbesserungen für ihren Ansturm

Zauberer können sich auf Buffs beim Meteor freuen

Jäger sollen Besserungen für ihre Range-Builds erhalten

Druiden und ihre Spirit Boons freuen sich über Buffs

Totenbeschwörer und ihre Golems werden verbessert

Wenn ihr weitere Details zum kommenden Patch erfahren möchtet, dann schaut euch unsere Zusammenfassung des Entwickler-Streams zu Season 3 in Diablo 4 an.