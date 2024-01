Am 23. Januar startet Diablo 4 in die dritte Season. Die Ankündigungen zu den Inhalten und Änderungen scheinen die Spieler zuversichtlich zu stimmen, viele freuen sich auf die neue Season, andere sind allerdings skeptisch.

In dem Stream am 18. Januar 2024 sprachen die Entwickler über ihre Pläne für Season 3 in Diablo 4. Sie gaben weitere Informationen zu dem Seneschall-Begleiter, den ihr mit Steinen verstärken könnt, aber auch zu den Leaderboards, die im Laufe der Season einziehen werden.

Neben den Features kommen auch die „Quality of Life“-Verbesserungen bei vielen Spielerinnen und Spielern gut an, unter anderem die angekündigte WASD-Steuerung für den PC. Auf Reddit schreibt der Nutzer „Tiger_Widow“ am 18. Januar, dass er sich auf die neue Saison freue. Er habe das Gefühl, dass Diablo 4 damit mit „beiden Beinen auf dem Boden“ stehe.

Einige Nutzer stimmen ihm zu, andere kritisieren die Ankündigungen und wünschen sich weitere Funktionen und Anpassungen.

„Als hätte man die guten Teile beibehalten und sie ausgearbeitet“

Wieso klingt Season 3 nach einem Win? Auf Reddit schreibt „Tiger_Widow“ am 18. Januar „Season 3 klingt nach einem gewaltigen W [Win] und Diablo 4 fühlt sich an, als würde es jetzt richtig anlaufen.“

Im Beitrag schreibt er:

Ich bin sehr froh über den Entwickler-Stream und darüber, wie sich das Spiel entwickelt. Es war sicher ein steiniger Start, aber es fühlt sich ehrlich gesagt so an, als würde das Spiel jetzt mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Ich freue mich wirklich auf Season 3, was ich bei den vorherigen Seasons nicht so empfunden habe.

In den Kommentaren fragen einzelne Nutzerinnen und Nutzer, worüber er sich genau freut. Dazu schreibt „Tiger_Widow“: „Das Begleiter-Minispiel. Ich liebe die Einblicke, die wir in die Angriffe […] bekommen haben. Ich kann mir vorstellen, dass ich viel mehr an diesen Glyphen [Steinen] basteln werde, als ich wahrscheinlich sollte, lol.“

Der Nutzer „S1mpinAintEZ“ schreibt im Kommentar: „Ich stimme zu. Ich wollte nach Season 1 aufgeben, aber ich bin froh, dass ich es noch einmal versucht habe, denn das Spiel fühlt sich viel besser an als früher. Ich weiß noch nicht, was ich von der Begleiter-Sache halte. Normalerweise mag ich die Diener-Builds nicht, aber wir werden sehen.“

Darauf antwortet „Tiger_Widow“:

Ganz genau. Die Bluternte hat so viel Spaß gemacht, was für mich ein Win war. Größere Packs, ein besseres Spielgefühl, schnelleres Gameplay. Höhere Drop-Chance auf Ubers, Target Farming, realistische Boss-Runs, die mit besagtem Target Farming zusammenhängen. Und jetzt fühlt sich Season 3 so an, als hätte man all die guten Teile beibehalten und alles noch mehr ausgearbeitet.

In einem anderen Kommentar merkt der Beitragsersteller an, man merke, dass die Entwickler wirklich auf Feedback hören und es ernst nehmen, was lobenswert sei. Auch die Implementierung der WASD-Steuerung sieht er als einen „Game-Changer.“ Und „ikazuki404“ merkt an, er wollte WASD schon seit 2017, „das ist großartig.“

Mehr zur WASD-Steuerung: Mehr zum Thema Season 3 von Diablo 4 startet bald und bringt ein lang ersehntes Feature für PC von Sophia Weiss

„Viele grundlegende Probleme müssen angegangen werden“

Was wird kritisiert? Nicht alle Nutzerinnen und Nutzer stimmen „Tiger_Widow“ zu. Die einen schreiben, dass der „richtige Test“ erst mit Season 4 und der Überarbeitung des Item-Systems komme. So schreibt „sansaset“ auf Reddit, der Loot-Teil sei derzeit uninteressant, auch fehle Build-Vielfalt.

„Soresu0203“ kritisiert, dass der beste Loot immer noch aus dem gleichen Grind bei Uber Duriel kommt. Auch gibt es immer noch Probleme mit Minion-Builds und damit, alle Truhen in der Höllenflut zu sehen.

„SamMerlini“ ergänzt im Kommentar: „Zu langsam, zu wenig. Die [neuen] Mechaniken klingen spaßig, aber viele grundlegende Probleme müssen angegangen werden. Build wechseln können, rauszoomen, mehr Truhenplatz, soziale Fähigkeiten.“

Was haltet ihr von den Ankündigungen für Season 3? Freut ihr euch drauf, oder vermisst ihr auch irgendwas? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.

Falls ihr den Livestream mit den Entwicklern verpasst habt, haben wir euch hier alle wichtigen Infos zusammengefasst: Diablo 4: Blizzard spricht über die Pläne für Season 3 – Die wichtigsten Infos aus dem Stream