Wie funktioniert der Trick? Ihr könnt in eurem Emote-Rad jeglichen Zaubertrank abspeichern, um so mit nur 2 Klicks ausgewählte Elixiere zu verwenden. So geht ihr vor:

Das Problem jedoch ist nur, dass die Einnahme solcher Tränke umständlich ist, viele Sekunden in Anspruch nimmt und euch regungslos an Ort und Stelle lassen, bevor ihr euch aus dem Menü befreien könnt. Außerdem vergisst man gern mal, die Elixiere regelmäßig zu schlucken.

Was ist das Problem mit den Elixiere n? In Diablo 4 gibt es eine große Palette voller Tränke, die Helden brauen und zu sich nehmen können, im Boni zu erhalten. Diese „Elixiere“ bieten zudem immer 5 % mehr Erfahrungspunkte für 30 Minuten.

In Diablo 4 könnt ihr mit Elixieren Vorteile bekommen, vorausgesetzt ihr sterbt im Kampf nicht, während ihr einen einnehmen wollt. Wir zeigen euch einen kleinen Trick, wie ihr gefahrlos Elixiere in hitzigen Situationen konsumieren könnt.

