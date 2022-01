2022 wird kontrovers, aber geil – 6 Gaming-Trends in der Chefredakteurs-Prognose

MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski ist sich sicher, dass wir einige Gaming-Trends 2022 noch kontrovers diskutieren werden. Nach 2 Jahren extremer Dürre-Phase kommt aber aus ihrer Sicht nun endlich ein starkes Jahr.

Kaum ein Gaming-Jahr habe ich mit so viel Spannung erwartet wie 2022. Manchmal wird mir schon fast ein bisschen schwindelig, wenn ich daran denke, was alles auf uns zukommt.

Zwei Herzen schlagen in meiner Brust: Ich freue mich wahnsinnig darauf, dass es viel Action geben wird. Ich habe aber auch ein bisschen Angst vor der Arbeit, die damit auf uns zukommt.

Deshalb ist es umso wichtiger gewappnet und auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Das sind meine Prognosen:

1. NFTs bleiben und wachsen

Schon im Jahr 2021 war NFT, neben Metaverse, ein großes Buzzword, das sich im Gaming verbreite. Erste große Player testen die Fahrwasser und eröffnen Pläne:

Ubisoft wollte die NFT-Mikrotransaktion “Quartz” für Ghost Recon Wildlands einführen. Das ging aber nach Kritik nach hinten los – fürs Erste

Der CEO von Square Enix sieht in Blockchain und NFTs die Zukunft des Gamings und damit großes Potenzial für die nächsten Jahre

Wenn man mal darüber nachdenkt, sind Blockchain und NFTs gerade im Online-Gaming nur eine logische Konsequenz.

Mit virtuellen Gegenständen wurde schon in den frühen Tagen von MMORPGs gehandelt. Wer keine Zeit oder das Talent hatte, sich die krassesten Items selbst zu erspielen und trotzdem in der Gilde prahlen wollte, der konnte sich bei dedizierten Seiten oder eBay umschauen und zuschlagen.

Echten Besitz hat man dadurch aber nicht erlangt. Genau das ändert Blockchain-Technologie.

Warum NFTs aktuell für Spieleschmieden so sexy sind, hat einen simplen Grund: NFTs haben Potenzial so beachtliche Summen zu generieren, dass jeder klassische Golddrache sofort auf Pixel umsteigen würde, um die digitalen Daten aufs Blut zu verteidigen.

So sehen wir immer häufiger Meldungen von Spielen, die schon Millionen erwirtschaften, bevor sie überhaupt da sind.

Wir werden dieses Jahr also noch einige Ankündigungen und Einführung zu NFTs in Games sehen. Trotz momentanen Gegenwind aus der Gaming-Community. Es wird kontrovers.

Die Autorin: Ende 2016 fing Leya als freie Autorin bei MeinMMO an. Der Job sollte ein netter Nebenerwerb zu ihrem Marketing-Studium in den Niederlanden sein. Das ganze ist dann etwas eskaliert. Im März 2021 wurde sie die Chefredakteurin von MeinMMO. Was Leya an Marketing schon immer fasziniert hat, war die Bewegung von Trends. Wie entstehen sie und wie kann man sie sogar selbst setzen? Diese Faszination nimmt sie auch in ihrem jetzigen Job mit und beschäftigt sich fortlaufend mit den Fragen, warum spezielle Bereiche im Gaming boomen – oder warum sie das nicht tun.

2. Durchbrüche bei schlechten Arbeitsbedingungen für Spielestudios

Mittlerweile gibt es so gut wie kein großes Gaming-Studio mehr, das frei von fiesen Skandalen ist:



Sexismus, Crunch, Mobbing, Bossing und Saufgelage am Arbeitsplatz – darüber lasen wir in den letzten Jahren mehr Berichte als uns lieb war.

Hier ein Auszug:

Besonders sticht dabei Blizzard Activision heraus. Alles fing mit einer Klage im Juli 2021 an, vom California Department of Fair Employment and Housing. Es kamen schockierende Details ans Licht, die durch Mark und Bein gingen.

Einen tieferen Einblick in Blizzards Sexismus-Skandal bekommt ihr im Video-Talk mit der GameStar:

Man könnte sagen, dass die Klage bei Activision Blizzard schon ein Durchbruch war. Es gab hohes mediales Interesse. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen organisierten Protestmärsche, die Arbeit lag wegen des Skandals teilweise still.

Es ist klar, dass die Missstände in der Branche nicht mehr so weiterlaufen können. Ich gehe davon aus, dass wir 2022 noch mehr Inside-Berichte lesen werden. Genauso werden sich die Studios neu aufstellen.

Wenn Bobby Kotick jetzt nicht geht, wird Activision Blizzard mehr Talente verlieren

3. Mehr “Switch-Kopien”, obwohl das Steamdeck floppt

Das Steamdeck ist Valves Antwort auf die extrem populäre Nintendo Switch. Auch wenn erste Tests bestätigen, dass die Handheld-Konsole hochwertig verarbeitet ist, brennt sich bei mir nur eine Frage ein:

Wer braucht das?

Die Nintendo Switch hat mittlerweile 5 Jahre auf dem Buckel und das merkt man der Konsole an. Sie kommt immer stärker an ihre Grenzen. Das Steamdeck soll genau das auffangen und die Leistung eines PCs bringen, nur als Handheld.

Klingt in der Theorie cool. Aber wie groß ist die Zielgruppe hier wirklich? Steam ist bei der PC-Gaming-Community zu verordnen und die werden am ehesten vom Steamdeck angesprochen. Wollen die aber gerne ihr God of War oder Elden Ring auf dem 4K-Monitor spielen?.

Ich bin davon überzeugt, dass hier eine Nische angesprochen wird, die vermutlich nicht reichen wird, damit das Steamdeck ein lukratives Geschäft für Valve wird.

Cloud Gaming entwickelt sich außerdem auch immer weiter. Über Streaming mit Game Pass oder Stadia kann man bereits jetzt unterwegs mit dem Smartphone oder Tablet spielen. Das ist dann die günstigere Alternative.

Hinzukommt, dass 2022 immer noch durch die Pandemie beherrscht sein wird. Dadurch sinkt das Bedürfnis nach einer leistungsstarken Konsole für unterwegs.

Trotzdem werden wir noch einige “Kopien” der Switch sehen, von denen es jetzt schon welche gibt. Kein Wunder. Die Switch liegt mittlerweile bei fast 100 Millionen verkauften Einheiten – an dem Kuchen wollen andere auch knabbern.

4. Wir bekommen mehr AAA-Mobile-Games

Der ganze Plattform-Krieg geht mir schon seit Jahren tierisch auf die Eierstöcke. Ich sehne den Tagen entgegen, an denen es keinen Unterschied mehr machen wird, wo wir spielen – und diese Tage sind näher als uns vermutlich bewusst ist.

Der Mega-Erfolg Genshin-Impact hat es vorgemacht. Sogar mit den Mobile-typischen Gatcha-Mechaniken konnte Genshin Impact auf dem PC und den Konsolen punkten. Ich habe es zum Release selbst auf dem PC gespielt und konnte rein optisch nicht erkennen, dass ich eigentlich ein Mobile-Game zocke.

Gerade bei MMORPGs aus Asien können wir diesen Trend von hochwertigen Mobile-Games beobachten. Oft erscheinen sie sogar für mindestens PC sowie iOS und Android.

Davon werden wir in 2022 noch mehr sehen.

Die 9 besten Mobile-MMORPGs 2022 für iOS und Android

Hinzukommt, dass Mobile-Gamer mittlerweile eine höhere Qualität bei Spielen erwarten. Die Smartphone-Hardware ist in den letzten Jahren immer stärker geworden. Die Optik der Spiele ist besser und Gaming frisst nicht mehr so viel Akku-Ladung.

Seit ein paar Wochen spiele ich League of Legends: Wild Rift auf dem Handy und kratze bald 100 Stunden an. Was Komplexität, Grafik und Steuerung angeht, merke ich keinen Unterschied zu einer Konsole.

Ich sage, dass 2022 noch ein hochwertiges Multiplattform-Game erscheinen wird, das an die Größe von Genshin Impact herankommt – vielleicht sogar im Bereich MMORGP. Und wir werden mehr Mobile-Games mit der Qualität von Genshin Impact, Pokémon GO, Call of Duty: Mobile sehen, außerhalb von Diablo Immortal.

Ich weiß, dass der Trend nicht jedem “Hardcore-Gamer” schmeckt. Aber wenn man sich ansieht, dass die erwarteten Einnahmen bis 2025 im Bereich Mobile Games laut SensorTower bei 138 Milliarden Dollar liegt, ist es nicht verwunderlich.

5. Der Xbox Game Pass bekommt ernste Konkurrenz

Über 18 Millionen Abos kann der Xbox Game Pass mittlerweile verzeichnen. Ich benutze das Angebot selbst und muss immer wieder sagen, dass es wirklich gut ist. Dadurch konnte ich liebgewonnene Retroperlen nochmal spielen oder coole, neue Games wie Psychonauts 2 entdecken.

Im Moment bietet der Xbox Games Pass im Gaming das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Aber andere schlafen natürlich nicht und wollen ihr eigenes Netflix fürs Gaming. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr mindestens einen wirklich ernstzunehmenden Konkurrenten sehen werden. Valve und Sony sind hier aussichtsreiche Kandidaten.

Mit dem Xbox Game Pass habt ihr in 2021 über 5.000 € gespart

6. Es kommen massig geile Spiele auf uns zu!

In den letzten 2 Jahren mussten wir mit vielen Verschiebungen leben. Was durch die weltweite Pandemie verständlich ist.

Dafür bekommen wir jetzt 2022 umso mehr Games! Alleine, wenn ich mir die Release-Liste für Februar und März angucke, wird mir schon schwindelig.

Darunter befinden sich Top-Titel wie Lost Ark, Elden Ring, Total War: Warhammer III, Dying Light 2 oder Tiny Tina’s Wonderlands. Dazu kommen noch große Erweiterungen wie Witch Queen für Destiny 2.

Ich persönlich freue mich auf eine Perle namens Have a Nice Death. Ein handgezeichnetes Action-Rougelike, in dem man den CEO von Death Incorporated spielt.

Schaut hier den Trailer zu Have a Nice Death

Alleine über NFTs wird 2022 durch einige Kontroversen geprägt sein. Gerade Schlagwörter wie “Play-to-Earn” lassen einen schon grübeln, wo es mit Gaming hingeht. Grundsätzlich finde ich persönlich faszinierend, wie groß die Industrie mittlerweile geworden ist und welche Möglichkeiten alle offen stehen.

Genauso ist aber mit einem ziemlich geilen Gaming-Jahr zu rechnen, über die schiere Masse an coolen Games in der Pipeline. Da wird es eher schwierig zu entscheiden, was man davon alles spielen will.

Nächstes Jahr sehen wir dann, wie es wirklich in 2022 ausgehen hat. Was glaubt ihr?