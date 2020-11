In dem Sinne, egal in welche Welt ihr euch momentan so hineinflüchtet und egal, auf welcher Plattform ihr das tut: Frohes zocken.

Eigentlich müsste ich mich schämen, für was ich die Next-Gen-Xbox als erstes nutze. Gerade in meinem Berufsfeld im Gaming-Journalismus müsste ich mir ein eigenes Bild von der Leistungsfähigkeit der Konsole machen. Mitten beim Spielen vom alten Nintendo-Klassiker, muss ich anfangen über mich selbst zu lachen. Ich bin mir der Ironie bewusst. Aber alles zu seiner Zeit.

Ich ging so oft mit Banjo und der frechen Vogeldame Kazooie auf Abenteuerreise, dass ich das Spiel heute blind und mit einem Arm auf den Rücken gebunden auf 100% durchspielen kann. Ich kenne wirklich jedes einzelne Rätsel in- und auswendig. Das hielt mich nicht davon ab, unmittelbar den Download zu starten!

Gemeinsam versammelten wir uns damals um den kleinen, quadratischen Fernseher und lösten die Rätsel des Spiels. Der Controller wurde dabei hin und her gereicht. Wenn wir zusammen eins der Rätsel des Spiels lösten, jauchzten wir gemeinsam. Wenn wir immer wieder an einer bestimmten Stelle verreckten, fluchten wir im Chor.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Als die neue Xbox eingerichtet war, wühlte ich mich durch den Xbox Game Pass mit seinen über 200 Spielen. Ihr könnt euch den Xbox Game Pass wie ein „Netflix für Gamer“ vorstellen. Ihr schließt mit ihm ein Abo für eine große Auswahl an Spielen ab. Darunter sind richtig schicke und moderne Titel, die grafisch was hermachen. Spiele, bei denen ich die Next-Gen spüren kann.

MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowski holte sich pünktlich zum Konsolen-Release die Xbox Series S . Dazu kam noch der Xbox Game Pass, mit einem großen Katalog an neuen und alten Spielen. Ihr erstes Next-Gen-Spiel war jedoch kein hochmodernes, grafisches Meisterwerk. Es brachte sie in ihre Kindheit zurück.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sechs × = dreißig

Insert

You are going to send email to