Die Entwickler von Elder Scrolls Online haben in einem Blog-Post die Verschiebung von Greymoor auf PS4 und Xbox One mitgeteilt. Die Erweiterung soll einen Tag später auf den Konsolen online gehen.

Warum wird Greymoor für Konsolen verschoben? In einem Blog-Post (via. Elderscrollsonline.com) auf der offiziellen Seite kündigten die Entwickler von ESO an, dass der Release der Erweiterung Greymoor nicht mehr wie geplant am 9. Juni stattfinden wird.

Der Grund dafür ist die Tatsache, dass die Beerdigung von George Floyd in Houston am gleichen Tat stattfinden würde. Der schwarze US-Amerikaner wurde am 25. Mai von einem Polizisten getötet, was zu zahlreichen Protesten gegen Polizeigewalt führte.

Die Entwickler von ESO schrieben dazu:

Wir verzögern die Veröffentlichung von „Greymoor“ für die PlayStation®4 und die Xbox One um einen Tag aus Respekt vor George Floyd und seiner Beerdigung in Houston am 9. Juni. Wir sind der Meinung, dass es für uns unangebracht wäre, die Veröffentlichung zu feiern und damit von wichtigeren Ereignissen an diesem Tag abzulenken. Aus dem Statement auf Elderschrollsonline.com

Der Launch von Greymoor auf Konsolen wird daher leicht verschoben, damit es sich mit der Beerdigung nicht überlappt. Die PC-Spieler können die Erweiterung schon zocken, auch wenn der Launch eine Katastrophe war.

Wann kommt Greymoor für die Konsolen? Die Verzögerung wird allerdings nicht lange dauern. Bereits am nächsten Tag, 10. Juni, geht’s für die Konsolenspieler in dem MMORPG weiter.

Die Wartungsarbeiten für den Patch beginnen laut dem Blog-Post um 4:00 Uhr morgens unserer Zeit und werden voraussichtlich 7 Stunden später um 11:00 Uhr enden.

Die Wartezeit während der Wartungsarbeiten könnt ihr dann mit dem Lesen der Patch-Notes vertreiben, die in dem Zeitraum online gehen werden.

„MeinMMO, GameStar und GamePro positionieren sich solidarisch zur ‚Black Lives Matter‘-Bewegung und tolerieren keinerlei Diskriminierung. Und wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich in unseren Communitys für ein respektvolles Miteinander einsetzen. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen. Passt auf euch auf.“

Neben ESO verschieben noch diverse andere Entwickler und Publisher ihre Events. Dazu gehört zum Beispiel auch Blizzard, die am 9. Juni ihr WoW-Addon Shadowlands vorstellen wollten.