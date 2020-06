Ihr müsst länger auf Infos zu WoW: Shadowlands warten: „Wichtigere Stimmen als unsere“

Blizzard hatte für nächste Woche ein Event geplant, bei dem WoW Shadowlands offiziell enthüllt werden sollte. Nun wird das Event wegen der Proteste in den USA verschoben.

Was sagt Blizzard? In einem Statement in den Blizzard-Foren und auf Twitter kündigte der Entwickler an, dass das Reveal-Event zu WoW Shadowlands verschoben wird.

Das Event sollte sich ursprünglich am 9. Juni ereignen und eine Info-Flut zu der neuen Erweiterung mit sich bringen, was nun aber wegen den laufenden Protesten in den USA nicht passieren wird.

Den deutschen Twitter-Post zu der Verschiebung findet ihr hier :

Es gibt wichtigere Stimmen als unsere, die derzeit gehört werden sollten. Wir verschieben unseren, für den 9. Juni geplanten, World of Warcraft: Shadowlands Livestream und werden in Zukunft weitere Details zu der nächsten Erweiterung mit euch teilen. — Warcraft_DE (@Warcraft_DE) June 5, 2020

Das Event wird allerdings nicht völlig abgesagt. Stattdessen wird es auf ein späteres Datum verschoben. Wann genau das passieren wird, hat der Entwickler noch nicht mitgeteilt.

Damit gesellt sich auch Blizzard auf die Liste der Entwickler und Publisher, die beschlossen haben, ihre Events und Ankündigungen wegen den Protesten zu verlegen.

Fans sind gespalten

Die Ankündigung zu der Verschiebung des Shadowlands-Events wurde von den Fans unterschiedlich aufgenommen und in Kommentaren auf Twitter, reddit und in den Foren der Fan-Seite WoWheads diskutiert.

Das sagen die Kritiker: Ein Teil der Community wirft Blizzard allerdings Heuchelei und Doppelmoral vor. Laut den Aussagen dieser Fans handelt es sich um das Statement von Blizzard um einen PR-Stunt.

Schade, dass ihr für die Leute in Hong Kong nicht dasselbe tun konntet. Twitter-User @RoccoLostInHull

Vor allem wurde in Posts auf reddit und Twitter der Vorfall um den Hearthstone-Profi Chung „Blitzchung“ Ng Wai mehrmals erwähnt. Der Spieler hatte sich während eines Interviews in einem Turnier-Stream für die Proteste in Hong Kong ausgesprochen.

Dafür wurden Blitzchung und die beiden Caster des Streams von Blizzard mit einer harten Strafe belegt. Dies sorgte für eine starke Gegenreaktion seitens der Community, die Blizzard dazu bewegte, die Strafe zu mildern.

Das sagen die Befürworter: Es gibt aber auch positive Stimmen in der Community. In ihren Kommentaren schreiben diese Fans, dass es gerade wichtig ist, volle Aufmerksamkeit auf die Proteste zu lenken und stimmen der Aussage von Blizzard zu.

Auch wenn Blizzard im Fall von Blitzchung nicht angemessen gehandelt habe, so hätten sie sich während der BlizzCon auf der Bühne dafür entschuldigt, so die Kommentare:

Es ist möglich, dass es ein PR-Stunt ist. Es ist aber auch möglich, dass sie jetzt versuchen, sich zu bessern. Wenn du willst, dass Leute die Sache, an die du glaubst, unterstützen, dann greife sie nicht an, wenn sie etwas Gutes tun. Twitter-User @Roguebear1

Obwohl das Reveal-Event verschoben wurde, läuft weiterhin die Closed-Alpha von Shadowlands, an der Cortyn von MeinMMO teilnehmen konnte. Hier findet ihr Details, die Shadowlands richtig gut machen.