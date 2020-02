ESO ist nach Patch über 25 GB leichter – Läuft das MMORPG nun besser?

Heute startet nicht nur der neue DLC Harrowstorm für das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO), auch Update 25 kommt. Und mit diesem speckt das Online-Rollenspiel zugunsten der Performance ordentlich ab. Doch was bringt das wirklich?

Was soll die Schlankheitskur bewirken? Fast 30 GB ist die neue Version kleiner als die alte. Das spart nicht nur Platz auf der Festplatte, sondern ESO soll dadurch flüssiger laufen und schneller laden.

Der DLC Harrowstorm und das Update 25 sind für ESO da.

ESO wird schlanker

Was ist für die neue Version nötig? The Elder Scrolls Online muss komplett neu heruntergeladen werden und das ist inzwischen möglich. Ihr müsst also den Download des MMORPGs und dessen Installation erneut erdulden, was durchaus einige Stunden dauern kann. Das sollte den Aufwand aber wert sein, oder?

Wie viel Platz nimmt das MMORPG jetzt weg? Auf dem PC ist das Spiel nach der Neuinstallation laut Berichten von Spielern ungefähr 66 GB groß. Zuvor waren es über 90 GB.

Was bringt das Update jetzt?

Hat sich die Performance verbessert? Einige Spieler haben sich ESO bereits neu installiert und diskutieren über ihre Erfahrungen. Sie berichten, dass es sich nun tatsächlich flüssiger anfühlt. Bei Dungeon-Runs kommt es wohl zu weniger Lags.

Allerdings tauchen aktuell auch Probleme auf. Denn es gibt einige Berichte über viel mehr Abstürze als zuvor. Zudem sollen die Ladezeiten zwischen den Gebieten länger dauern.

Kamtschuk schreibt im offiziellen Forum: „Ich habe eine signifikante FPS-Verbesserung festgestellt. Ich betreibe 3 Monitore in Surround bei einer Auflösung von 5760 x 1080 und in High-Pop-Kämpfen hab ich im Durchschnitt über 50 FPS. Problematisch sind die Abstürze.“

Lintashi meint: „Längere Ladezeiten nach dem Update, nicht nur beim ersten Bildschirm nach dem Patch. Performance fühlt sich genauso an.“

FierceSam schreibt: „Deutlich mehr Abstürze in stark frequentierten Bereichen. Aber das könnte daran liegen, dass dort gerade wesentlich mehr los ist.“

Blind_Stargazer erklärt: „Bisher liebe ich dieses Spiel-Update. Das Spiel fühlt sich viel flüssiger an und reagiert schneller plus ich habe mehr Speicherplatz übrig.“

Man muss natürlich erwähnen, dass es sich um den ersten Tag nach einem großen Update inklusive neuem DLC handelt. Dass noch nicht alles rund läuft, sollte klar sein. In den kommenden Tagen werden wir dann genauer wissen, wie das Update bei den ESO-Spielern ankommt.

Die Entwickler arbeiten stets daran, derartige Probleme schnell zu beheben. Deswegen dürfte sich die Situation in der nächsten Zeit auch schnell bessern. Immerhin sind noch weitere Performance-Optimierungen geplant.

Habt ihr das neue ESO-Update auch schon installiert, beziehungsweise das MMORPG neu installiert? Wie sind eure Erfahrungen?