Nachdem das Kopieren oder Verschieben abgeschlossen ist, befinden sich die Spiele auf der Festplatte. Schließt diese jetzt an die Xbox Series X oder Series S an.

Wählt hier die Xbox One aus. Nun seht ihr eine Liste an Spielen, die übertragen werden können. Bedenkt, dass Spiele ausgeblendet werden, die nicht für die Übertragung infrage kommen.

Ist die Option bei beiden Konsolen aktiviert, geht ihr zurück ins „Netzwerkübertragung“-Menü der Xbox Series X. Rechts an der Seite findet ihr bei „Lokale Konsolen“ nun eure Xbox One.

Für wen ist diese Methode? Wer keine Discs, oder externe Festplatten zum Zwischenspeichern hat und zusätzlich die Spiele nicht übers Internet herunterladen will, der kann die installierten Games von der Xbox One übers Netzwerk kopieren.

Habt ihr auch lange Zeit auf der Xbox One gespielt und da einige Spiele heruntergeladen? Die Spiele von der One auf die Xbox Series X oder Series S zu bekommen, ist wirklich leicht.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 5 + = sechs

Insert

You are going to send email to