Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 13.11.

Bei Destiny 2 steht heute, am 13. November, der erste Besuch von Xur nach dem Release von Beyond Light an. MeinMMO schaut, welche Exotics er mitbringt und wo ihr den mysteriösen Händler an diesem Wochenende findet.

Das passiert gerade in Destiny 2: Endlich ist die Erweiterung Destiny 2: Jenseits des Lichts gestartet. Diese brachte den Hütern eine neue Story, neue Ausrüstung und frische Klassen. Doch schon nächste Woche bringt die Season 12 zusätzlichen Content ins Spiel.

Doch auch Xur hat ein kleines Update erhalten und bringt nun jede Woche eine Quest mit. Die belohnt euch mit seltenen Exotischen Codes, mit denen ihr die besten Waffen einfach am Kiosk kaufen könnt.

Alle Infos zu Xur am 13. November 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Das ist die Xur-Zeit: Um 18:00 Uhr wird Xur heute auf einem beliebigen Planeten erscheinen. Dort verkauft das Nudelgesicht dann seine Exo-Güter, bis er mit dem Weekly Reset, am 17. November um 18:00 Uhr, wieder verschwindet.

Heute, am 13. November könnte sich seine Ankunft etwas verzögern, denn aktuell steht noch das Update 3.0.0.2 an.

Was hat das Nudelgesicht im Gepäck?

Was hat Xur im Angebot? Verkauft Xur an diesem Wochenende starke Ausrüstungsteile? Und vielleicht sogar eine neue seltene Waffen-Exotic?

Wir besuchen den mysteriösen Händler und schauen uns sein Inventar genau an.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Aktuell wissen wir noch nicht, wo Xur sein Lager aufgeschlagen hat. Sobald wir seinen Standort kennen, wird dieser Beitrag schnellstmöglich aktualisiert.

Welche Exotics könnt ihr diesmal kaufen?

Noch ist noch nichts zum neuen Inventar von Xur bekannt und wir von MeinMMO müssen uns erstmal einen Überblick über das Angebot in Season 12 verschaffen. Damit wir euch in der nächsten Woche den bestmöglichen Service bieten können.

Folgende Items sollte das Nudelgesicht aber dabei haben:

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

für 97 Legendäre Bruchstücke Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Die Exotics aus seinem Angebot werden in Kürze hier ergänzt.

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris)

Was ist mit den Trials? Die Trials of Osiris wurden von Bungie abgesagt und werden an diesem Wochenende nicht stattfinden. Der Entwickler hat eine Pause bis zum 27. November angekündigt.