Bei Destiny 2 finden heute, am 13. November, auf der PS4, der Xbox One, auf dem PC sowie auf Google Stadia Wartungsarbeiten statt und ein neues Update kommt: der Hotfix 3.0.0.2. Zudem wurden die Trials of Osiris abgesagt. MeinMMO hat die wichtigsten Zeiten und Infos für euch.

Das passiert heute: Erst diese Woche startete Destiny 2: Jenseits des Lichts (Beyond Light) und brachte stundenlange Wartungsarbeiten mit sich. Heute, am Freitag, dem 13. November, stehen erneut Wartungsarbeiten auf dem Programm. Diese bereiten auf den neuen Hotfix 3.0.0.2 vor.

Ihr müsst eine Zwangspause einlegen, da die Server eine Weile nicht zu erreichen sind. MeinMMO aktualisiert diesen Artikel des Tages und hält euch stets auf dem neusten Stand.

Wartung am 13.11. – Alles zum Ablauf und Server-Down

Hier die wichtigen Zeiten: Der Server-Down ist heute nicht so lange wie am Dienstag:

Um 16:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen im Hintergrund

16:45 Uhr werden alle Spieler aus den Aktivitäten entfernt und die Server gehen offline

Um 18:00 Uhr fahren die Server wieder hoch. Das Update 3.0.0.2 rollt dann weltweit auf allen Plattformen aus

Sobald das Update heruntergeladen (und kopiert) ist, könnt ihr wieder Destiny 2 zocken und weiter Europa unsicher machen

19:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig enden

Bitte bedenkt: Bis die Wartungsarbeiten beendet sind, kann es zu Login-Problemen und Warteschlangen kommen. Zudem funktionieren Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App nicht korrekt.

Was ändert sich mit Update 3.0.0.2 bei Destiny 2?

Die genauen Änderungen oder Patch Notes von Hotfix 3.0.0.2 sind derzeit nicht bekannt. Diese Woche hat Bungie aber schon

Wir ergänzen hier später die offiziellen Patch Notes, sobald diese vorliegen. Dort sind dann alle Änderungen des Updates aufgelistet.

Destiny sagt die Prüfungen von Osiris ab

Heute keine Trials? Eigentlich sollten heute um 18 Uhr die ersten Trials, also die Prüfungen von Osiris, in Beyond Light stattfinden. Bungie teilte nun mit, dass der PvP-Modus heute abgesagt ist.

Als Grund wird ein kürzlich entdecktes Problem angegeben – genauer wird der Destiny-Entwickler leider nicht. Manche Spieler vermuten, dass dies mit den frischen Stasis-Klassen zusammenhängt, die das PvP in einen Albtraum verwandelt haben. Ob das aber stimmt, ist nicht gesichert.

Die Meister-Waffen aus den Trials

Dann geht’s weiter: Laut Bungie geht es erst am Freitag, dem 27. November wieder mit den Trials weiter. Besonders ärgerlich, denn heute sollten eigentlich die neuen Meister-Waffen ihren großen Auftritt feiern.

Was denkt ihr, wird heute gefixt? Glaubt ihr, dass es wieder zu solchen Login-Problemen wie zum Release von Beyond Light am Dienstag kommt?