Es geht holprig weiter: Destiny 2 deaktiviert Bounties auf Mond, ändert Nightfall

Nach einem problembehafteten Start von Beyond läuft es bei Destiny 2 immer noch nicht ganz rund. Nun hat Bungie einige Beutezüge auf dem Mond deaktiviert. Und auch den Feuerprobe-Strike hat man ausgetauscht. Warum?

Was ist gerade los bei Destiny 2? Vor wenigen Tagen ist bei Destiny 2 mit dem Launch der neuen Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light) sowie der Season 12 das nunmehr 4. Jahr angebrochen.

Doch der Start ins neue Kapitel der Destiny-Geschichte verlief unrund. Es gab Server-Probleme, so manch ein Hüter kam am Release-Abend nicht mal richtig zum Spielen. Und auch sonst haben sich mit dem großen Update 3.0.0.1 einige Fehler und Probleme in Spiel geschlichen, die Bungie nun nach und nach behebt. Oder beheben will.

Auf Europa finden die Hüter neue Abenteuer, wenn sie dort hinkommt

Das hat Bungie nun verkündet: So hat das Studio am Abend des 13. November über seinen Help-Account auf Twitter 2 Probleme und deren Folgen für das Spiel kommuniziert.

Zum einen werden die wiederholbaren Beutezüge auf dem Mond vorübergehend deaktiviert

Zum anderen ändert man den dieswöchigen Strike bei Dämmerung: Die Feuerprobe von „Exodus-Absturz“ zu „In Ungnade gefallen“

Beide Änderungen sind seit gestern Abend (13.11.) live.

Warum das Ganze? Offiziell heißt es bei den Beutezügen einfach nur „aufgrund eines Problems“. Näher ins Detail geht Bungie nicht.

Doch durch Spielerberichte ist bekannt, dass man über einen Exploit bei den besagten Bounties auf dem Mond enorm viel XP verdienen konnte. Dadurch waren einige Spieler bereits in der Lage, in Rekordzeit den Season Pass zu leveln und dort die Belohnungen abzugreifen. Wann diese Beutezüge wieder aktiviert werden, ist aktuell nicht bekannt.

Beim Feuerprobe-Nightfall war es durch einen Fehler manchmal nicht möglich, den Strike abzuschließen. Deshalb entschied Bungie sich hier für einen Wechsel.

Das ist bereits zuvor passiert: Diese 2 Änderungen beruhen auf den jüngsten Problemen, die Bungie nach dem Start der neuen Saison und von Jenseits des Lichts vorgenommen hat.

Bereits zuvor wurde

Der exotische Granatenwerfer Dürresammler deaktiviert

Die legendäre Handfeuerwaffe Rose gesperrt (nun wieder verfügbar)

Die Trials, also die Prüfungen von Osiris, für 2 Wochenenden abgesagt (sollen erst am 27.11. wieder starten)

Eine Art neue Loot-Cave gefixt

Gab es eine außerplanmäßige Wartung, die das neue Update 3.0.0.2 mit einigen Fixes ins Spiel brachte.

Das exotische Maschinengewehr Erben-Erscheinung aus dem Exo-Kiosk entfernt

Nach dem holprigen Start von Jenseits des Lichts geht es die erste Woche von Jahr 4. also holprig weiter.

Was haltet ihr bislang von Beyond Light? Seit dem 10. November ist die neue Erweiterung Jenseits des Lichts für Destiny 2 verfügbar. Bisher fällt das Feedback der Spieler gemischt aus, es gibt durchaus Lob aber auch einiges an Kritik. Hier haben wir das bisherige Stimmungsbild unter die Lupe genommen und fragen euch in einer Umfrage nach eurer Meinung:

