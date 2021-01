Der Online-Shooter Anthem war 2019 eine große Nummer für EA und BioWare: Zehn Jahre sollte das Spiel laufen. Anthem legte aber einen Fehlstart hin. Ein Rework sollte das Game neu beleben, doch Anfang 2021 scheinen sich diese Hoffnung zu zerschlagen.

Das ist die Situation in Kürze:

Anthem startete im Februar 2019 – schnell wurde klar, dass zwar das Gameplay von Anthem funktionierte, die Spielsysteme aber nicht. Updates blieben aus, eine Roadmap wurde eingestampft. Dem Spiel, das 10 Jahre laufen sollte, ging schon nach wenigen Monaten die Luft aus und es kam nichts Neues mehr.

Im Februar 2020 kündigte BioWare an, Anthem habe zu große Probleme, um mit regulären Updates verbessert zu werden. Man plane jetzt ein großes Rework des Spiels. Etwa 30 Mitarbeiter von BioWare Austin sollten dieses Rework, Anthem Next, durchführen. Die Mitarbeiter arbeiteten zu dem Zeitpunkt schon einige Zeit an Anthem 2.0, wie später bekannt wurde.

Von März bis November 2020 kamen sporadisch Blog-Posts und Twitter-Nachrichten zum Stand von Anthem Next, die vor allem von Christian Dailey verfasst wurden, dem Chef des Teams. Doch der verließ im Dezember 2020 seinen Posten. BioWare brauchte ihn anderswo.

Das ist das Team, das Anthem Next stemmen sollte.

Anthem hat zu viele Fragen offen

Warum verlieren die Fans nun den Glauben an das Update? Es sind einfach zu viele Fragen zu Anthem 2.0 offen. Die ganze Situation scheint keinen Sinn zu ergeben.

Wenn man darauf gehofft hat, dass Anthem eine große Wiederauferstehung feiert wie No Man’s Sky, Final Fantasy XIV oder Fallout 76 – Warum arbeiten dann nur 30 Leute an so einem Reboot? Mit so wenigen Leute und so großen Problemen beim Spiel zieht sich eine Überarbeitung lange hin.

Wie will BioWare mit Anthem noch mal Geld verdienen? Die verbliebenen Spieler von Anthem lehnen es rundheraus ab, Geld für ein Reboot auszugeben, das ihnen das liefern soll, was schon das Grundspiel hätte bringen sollen.

Anthem versteht, wie furchtbar Loot gerade ist – So wollen sie ihn verbessern

Wann soll das kommen? Es gibt keinerlei Zeitplan für Anthem Next. Das letzte Update auf der Twitter-Seite ist vom Oktober, also auch schon wieder zweieinhalb Monate her. Seit Dailey weg ist, fehlen die regelmäßigen Twitter-Posts, die den Spielern versichert haben, dass sich was am Game tut. Dailey spricht davon, dass das Team gerade in einer „Übergangsphase“ ist.

Ein Jahr nach der Ankündigung, dass Anthem ein Rework erhält, weiß man kaum mehr, als zum Zeitpunkt der Ankündigung.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt Der bisherige Chef spricht von einer „Übergangs-Phase“ im Team.

Den traurigen Zustand von Anthem Next macht ein FAQ auf reddit deutlich. Es gibt ein Jahr nach der Ankündigung von Anthem Next kaum belastbare Informationen zum Spiel:

Man weiß nicht, ob es für PS5, Xbox Series X kommt

Man weiß nicht, ob es Geld kosten wird oder kostenlos sein wird

Man hat keine Ahnung, wann das Release sein soll und noch nicht mal der Name ist sicher

Jetzt, wo Dailey weg ist, fehlt sogar eine Ansprechperson, die man mit Anthem Next in Verbindung bringt. Auf reddit haben viele Spieler den Glauben an Anthem Next verloren. Sie sagen: Sogar wenn Anthem Next kommt, wird es ein 3 bis 5 Jahre altes Spiel sein, das um die Aufmerksamkeit mit neuen Spielen ringt.

Andere Spieler glauben sogar, die Ankündigung von Anthem Next wäre nur geschehen, um die Spieler erstmal ruhig zu stellen. Sie bezweifeln, dass Anthem Next überhaupt noch kommt.

Loot-Shooter haben 2021 einige Probleme.

Anthem war 2019 als Spiel gedacht, das an den beträchtlichen Erfolg von Destiny anknüpfen sollte. Es war auf „10 Jahre“ ausgelegt. Mittlerweile scheint das ganze Genre der Loot-Shooter in einer Krise zu sein:

MMO-Shooter in der Krise: So steht’s um Destiny 2, Anthem, Division 2 vor 2021