Genre: Open-World-MMO | Entwickler: Amazon Game Studios | Plattform: PC | Release: 25.08.2020 | Interview-Partner: David Verfaillie

Amzon Game Studios enthüllte während der PC Gaming Show, dass New World seinen Beta-Start am 23. Juli haben wird. Zu dem Anlass führte MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowsi ein Interview mit David Verfaillie, Head of Player Experience. Sie sprachen darüber, was das Team während der Alpha lernte und was noch vor ihnen liegt.

Das Interview enthält Infos über:

Was das Team während der Alpha lernte

Wie mehr Lore und Quests zu New World kamen

Warum PvE-Arenen in der Schwierigkeit angepasst wurden

Details, wie Spieler für einen PvP-Krieg gewählt werden

Wieso New World so schwierig im Balancing wird

In der Alpha lernte das Team, dass Spieler mehr Quests wollten

Über New World muss man wissen, dass das Spiel ursprünglich ein Survival-Sandbox-Game hätte werden sollen. Geplant war ein hartes Zwangs-PvP mit Full-Loot und ohne Gnade. Direkt in den ersten Alpha-Tests merkten die Entwickler jedoch, dass erfahrene Spieler sich mit neuen Spielern leichte Opfer suchten. Sie machten sich einen Spaß daraus diese zu töten und ihnen den anderen den Spaß zu vermiesen. Amazon änderte darauf New World vom Sandbox-Survival-Game zum Open-World-MMO mit zusätzlichen PvE-Inhalten.

Natürlich war ich erst mal neugierig was denn nun alles in der Alpha passierte.

MeinMMO: Was hat sich seit der Alpha verändert, was habt ihr für Feedback bekommen, welche Daten habt ihr gesammelt und was passiert noch bis zum Start der Beta?

David Verfaillie: „Das wir die Alpha hatten, war extrem nützlich. MMOs sind riesige Spiele mit einer Menge von sich überkreuzenden Systemen. Daher ist es sehr schwer vorherzusehen, wie das alles am Ende zusammenspielt. Du kannst nicht alles testen, du musst die Spieler ranlassen. Ein paar von den dicken Dingern, die wir herausgefunden haben, waren größere Exploits, die wir nie alleine entdeckt hätten. Spieler sind extrem clever und finden Sachen, die wir Entwickler nie vorhergesehen hätten. Zum Beispiel, wie man schneller als vorgesehen levelt oder Gold bekommt. […]

Ein anderer großer Aspekt ist das Balancing. Etwas, was wir wirklich toll finden an unserem Spiel ist das klassenlose Fortschrittsystem. Du kannst, indem du deine Waffen und Rüstungen auswählst, quasi deine eigene Klasse erstellen. Mit dem System zur Waffenmeisterschaft kannst du dich sogar noch mehr spezialisieren. Bei so vielen Optionen ist es natürlich sehr schwer, das Spiel auszubalancieren. Hierzu war die Alpha ein kritischer Faktor.

Und das Dritte, was wir erfahren haben, ist, was die Spieler an unserem Spiel gefällt, was sie nicht mögen und von was sie gerne mehr hätten. So haben wir herausgefunden, dass Spieler gerne Quests mögen und haben daher zum Start der Alpha mehr und mehr davon geliefert. Wir sind immer noch ein Open-World-MMO mit […] den entsprechenden Open-World-Systemen wie Territoriums-Kontrolle, von Spielern betriebene Wirtschaft und Housing. Aber wir wollten auch direkten Content wie Quests. Darum haben wir eine Story-Quest-Line, welche euch in die Geschichte der Welt einführt. Auch die verschiedenen Territorien der Welt haben solche Quests. Das haben wir erst von den Spielern erfahren und haben es dann so gemacht.“

Bereits im Februar, noch vor den weltweiten Pandemie-Lockdowns, besuchte ich die Amazon Game Studios in den USA. Hier durfte ich einen Ersteindruck von New World gewinnen und mir vielen direkt die drögen „Fetch-Quests“ auf, in denen ich vor allem viel hin und her lief. Der Entwickler führte aus, wie sie die Quests noch während der Alpha anpassten.

David Verfaillie: „Wir haben zwei Sachen [mit den Quests] gemacht:

Eine ist, dass wir die Quests mit mehr Story versehen haben. Die Quests erzählen jetzt mehr über die Insel, warum da Leute sind, was die Geschichte der Insel ist. Da haben wir einiges an Zeit in das Storytelling gesteckt. Das ist eine große Sache.

Die zweite große Neuerung ist, dass wir Quests mit langen Ereignisketten machen. Da gibt es etwa eine Stab-Quest. Diesen Stab braucht ihr, um mit den Corrupted Breaches zu interagieren und sie zu schließen. Um den Stab zu bekommen, müsst ihr nun durch eine lange Quest-Kette. Wir haben auch lange, mehrteilige Quests, um bestimmte legendäre Items zu finden.

Das alles waren die großen Änderungen, die wir bei den Quests vorgenommen haben.“

David erklärte mir, dass es noch Lore-Bücher in der Welt gäbe, die beim Einsammeln Erfahrungspunkte geben. Das soll ein Anreiz sein, die Schriftstücke verteilt in der Open World zu entdecken.

Ein mysteriöses Mineral korrumpiert die Welt, wodurch Brüche in der Welt entstehen, die Natur, Mensch und Tier verändern.

Amazon musste Schwierigkeit erhöhen, da Spieler schnell lernen

Mir schwirrten noch ein paar offene Fragen zu bereits vorgestellten Systemen im Kopf. Diese Fragen las ich auf öfter bei uns auf MeinMMO oder in anderen Foren, die sich mit New World beschäftigen.

MeinMMO: Vor einiger Zeit habt ihr was zum Spriggan veröffentlicht, die kommen in der Arena vor. Da fragen sich nun einige Leute, ob die Spriggan die einzige Monsterart in der Arena ist oder ob da noch mehr kommen?

David Verfaillie: „Zum Launch wird das Spriggan unser einziger Arena-Boss sein. Wir haben aber noch ein paar Open-World-Bosse, wie den verdorbenen Kommandanten oder den Priester. Es gibt also mehr Bosse, aber der einzige Arena-Boss zum Launch wird das Spriggan sein. Das ist ein cooler Bossfight mit mehreren Phasen. Der kann sich heilen und seine Glieder strecken, um euch zu erreichen. Das ist erstmal der einzige Boss da, aber wir werden das auf jeden Fall weiter ausbauen.“

Dafür gibt es Arenen in New World: Spieler können Spieler können durch Arenen an einer Art Mini-Raid teilnehmen . In diesen Arenen wartet ein großes Boss-Monster, das eine besondere Herausforderung darstellt. Dafür gibt es ziemlich gute Belohnungen vom Monster. Bisher wurde nur der Spriggan vorgestellt, der übernatürliche Kräfte besitzt.

„Die Spieler da draußen sind so viel besser als wir in diesem Spiel“

MeinMMO: Es klingt schon recht cool, einfach einen Weltboss zu haben, bei dem man einfach in einen Kampf springen kann, ohne das Drumherum.

David Verfaillie: „Ja, ich denke, dass die Arena sehr spaßig ist. Sie gibt dir das Gefühl, fast wie ein Gladiator mitten in diesem epischen Kampf zu sein. Wir hatten viel Spaß beim Kampf gegen Spriggan und es ist cool, den Spielern dabei zuzusehen, wie sie den Kampf lernen.

Du hast gefragt, was wir während der Alpha gelernt haben. Eins der Dinge, die ich gelernt habe ist, dass, verdammt, die Spieler da draußen sind so viel besser als wir in diesem Spiel. Wir haben den Spriggan so angepasst, dass er für uns sehr schwer erschien. Und dann gab es vor kurzem einen Forum-Post dazu, wie eine Gruppe von 5 Spielern auf maximalem Level ihn innerhalb von 1:30 Minuten besiegt hat.

Die Spieler lernen neue Tricks, finden die beste Ausrüstung und machen ziemlich unglaubliche Dinge. Also lernen wir von ihnen und werden den Spriggan sogar noch schwerer machen, um die Herausforderung aufrecht zu erhalten.“

Der Spriggan bleibt zum Launch erst Mal der einzige Arena-Boss

Mich interessierte, ab wann Spieler denn auf schwierige Boss-Gegner wie den Spriggan treffen. David erklärte, dass dies bereits ab Level 20 der Fall wäre. Es geht also relativ flott, dass man in Elite-Gebiete vordringen kann. So gäbe es bereits früh im Spiel einen Grizzly-Bären, der zu den schwierigen Monstern zählt. Um ihn bezwingen zu können, bedarf es bereits einer Gruppe und Cleverness. Der Bär gehört zu einer der vier Gegner-Familien in New World.

Wer in den Krieg will, ist vom Wohlwollen des Gouverneurs abhängig

Einige Funktionen des Kriegs, also der Massenschlachten, sind immer noch etwas nebulös für mich. Gerade die Auswahl der Leute für den Krieg hatte für mich noch ein paar Fragezeichen und ich weiß, dass ich hier nicht alleine bin.

MeinMMO: Wir wissen, dass der Krieg so funktioniert: Es gibt einen Gouverneur und er wählt 50 Spieler für die PvP-Schlacht aus. Und einige Leute haben sich gefragt, wie das genau im Detail funktioniert. Wird der Gouverneur immer nur seine Freunde auswählen oder kann man als Solo-Spieler auch ohne Einladung teilnehmen? Oder wie funktioniert das?

David Verfaillie: „Also die Art, wie das funktioniert, ist, dass wenn Krieg erklärt wurde, dann erscheint eine Kriegsstation in der Stadt. Und jeder, der der entsprechenden angreifenden oder verteidigenden Fraktion hinzugehört, kann sich anmelden, um entweder ein Angreifer oder ein Verteidiger zu sein. Es kann sich also jeder anmelden, der zur passenden Fraktion gehört.

Dann erhält der Gouverneur die Liste aller angemeldeten Spieler und kann auswählen, wer ihm beim Verteidigen helfen soll. Ich denke, dass die Gouverneure daran interessiert sind, die Kontrolle zu behalten. Ich denke daher, dass es in ihrem Interesse ist, Spieler zu wählen, die ihrer Meinung nach bei der Verteidigung oder beim Angriff am besten helfen können. Sie werden daher häufig Leute wählen, die sie kennen, oder Spieler mit hohem Level.

Spieler, die mitmachen wollen, aber nicht ein Teil davon sind, können selbst eine Company aufstellen und Krieg erklären. Das kann jeder tun. Und dann haben sie die Kontrolle darüber, wer die Wahl hat und wer in den Krieg zieht.“

TRAILER

Bei PvE-Kriegen entscheidet der Zufall mit, wer in die Schlacht zieht

MeinMMO: Jetzt muss ich mir den Spieler vorstellen, der nie ausgewählt wird und dann sagt: “Ich werde jetzt meine eigene Company starten und dann werde ich euch angreifen!”

David Verfaillie: „Das ist in etwa, was wir erhoffen. In New World, in einem Open-World-MMO, wollen wir diese Art von Gameplay haben und anstatt viele verschiedene Rollen zu erschaffen, geben wir den Spielern das Werkzeug, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Erklärt also euren eigenen Krieg und wählt euer eigenes Team.

Die andere Sache, die ich erwähnen möchte, sind die Invasionen. Ich denke, du hast sie im Spiel gesehen. Es ist die PvE-Version des Krieges, bei denen die Corrupted ihre Armee gegen die Spieler schicken.

Das ist eine Chance für alle, mitzuspielen. Der verteidigende Gouverneur kann 10 Leute für die Armee auswählen, aber die restlichen 40 Spieler werden zufällig aus allen ausgewählt, die sich anmelden. Es ist eine gute Möglichkeit für die Spieler in den Krieg einzusteigen. Es ist etwas weniger stressig, da es gegen die KI gespielt wird. Es ist also eine Chance für jeden reinzukommen, mit den Belagerungswaffen zu spielen und zu schauen, wie es ist eine Burg zu verteidigen.”

MeinMMO: Nehmen wir an, da ist eine Gruppe von Leuten, die nun ihre eigene Company gestartet hat. Sie sind noch auf einem niedrigen Level. Nun kann jeder Krieg erklären. Was passiert, wenn es eine Company gibt, die schon groß ist und gute Spieler hat, einer kleinen Company Krieg erklärt, die noch nicht sehr fortgeschritten ist. Wie funktioniert es aus der Balance-Sicht? Ist das überhaupt möglich?

David Verfaillie: „Aktuell gibt es keine Einschränkungen, was das angeht. Also jeder kann jedem Krieg erklären. Was wir aber eingebaut haben, ist, dass wenn du ein Gebiet beherrschst, dann musst du ein Zeitfenster, also einen Kriegszeitraum, festlegen. Das ist der Zeitraum, in dem dich anderen Companys angreifen können.

Der Grund dafür ist, dass wir kein Offline-Raiding haben wollen, die es in anderen Spielen gibt, und wir wollten, dass es ein fairer Kampf wird. Man legt also eine Zeit fest und dabei bleibt’s. Wenn man als verteidigende Company mehrere Gebiete beherrscht, darf man nur ein Zeitfenster setzen

Das bedeutet, dass je weiter man sich ausdehnt, desto weniger Leute aus dem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis kann man für jeden Krieg einsetzen, wenn man an mehreren Stellen gleichzeitig angegriffen wird. Wir wollten damit die richtigen Kriege nachahmen, in denen es gilt: Je mehr du dich ausbreitest, desto mehr Grenzen musst du verteidigen und desto gefährlicher wird es für dich.

Und wie wir es in der Geschichte schon erlebt haben, wenn man versucht zu schnell zu groß zu werden, dann fällt man normalerweise wieder auseinander.“

„Ich wünschte, ich könnte versprechen, dass wir zum Launch die perfekte Balance erreichen werden, aber das wird nicht passieren“

PvE-Kriege, PvP-Massenschlachten, Boss-Arenen.

Wirtschaft und Städte bauen. Land Gewinnen.

Ein ausgebreitetes Fortschrittsystem mit Waffen als Klassen, Attributen, Verbrauchsgegenstände die Buffs verleihen.

Open World mit versteckter Lore und „Points of Interest“

In New World steckt mittlerweile eine Menge. Ich begann mich zu fragen, wie Spieler das alles lernen sollten. Es stellte sich heraus, dass der Fortschritt des eigenen Charakters wirklich viel mit der Gestaltung der Ausrüstung zu tun hat.

MeinMMO: Wir haben uns über den Fortschritt unterhalten und ich erinnere mich, dass ihr die Spieler langsam an neue Features heranführen wolltet. Wie sieht das eigentlich aus?

David Verfaillie: „Es startet sehr früh im Spiel. Der Gearing- und Progression-Part der MMOs ist ein so essenzieller Teil der Spiele. Es ist eins der Dinge, das Spieler so sehr daran mögen. Sie sehen den stetigen Fortschritt ihrer Charaktere. Daher startet unser Gear-Fortschritt sehr früh und enthält viele verschiedene Elemente.

Eins der wichtigeren Elemente ist, was wir als “Perks” bezeichnen. Es sind zufällige Eigenschaften, die für die Ausrüstung ausgelost werden können und man kann davon bis zu 3 Stück haben. Die Rüstung auf niedrigem Level wird keine Perks oder nur einen Perk haben, während man später im Spiel die Möglichkeit bekommt, mehr und stärkere Perks zu erhalten. Aber wir stellen das System den Spielern schon früh vor. Die Perks sind eine Möglichkeit, sein Gear zu spezialisieren und es zu verstärken.

Ein anderes System, das wir nutzen und das recht neu ist, ist das Sockeln der Edelsteine in Waffen und Rüstungen. Wenn man Ausrüstung mit Sockeln hat, dann kann man sie hinausziehen und Edelsteine abbauen. Und es gibt einen Crafting-Baum für Edelsteine mit Skills, die es euch erlauben, die Steine zu verfeinern und sie in die Ausrüstung zu packen.

Und das erlaubt euch die Waffen und Rüstungen noch stärker zu machen, in dem man verschiedene Attribut-Boni hinzufügt. Das beginnt schon recht früh im Spiel. Man kann außerdem Edelsteine auf niedrigem Level herstellen und sie werden dann aufleveln, genau wie es die Waffen auch tun.“

Der Fortschritt in New World wurde mit der Zeit immer komplexer und es kamen mehr Mechaniken hinzu.

MeinMMO: Das klingt nach einem Paradies für Leute, die gerne mit ihren Builds experemtieren, aber auch wie eine Balancing-Hölle, wenn man die ganzen verschiedenen Mechaniken und Elemente des Spiels bedenkt. Mit den unterschiedlichen Waffen, mit den Edelsteinen, mit den Bonis durch Verbrauchsgegenstände und so weiter. Wie könnt ihr da die Balance halten?

David Verfaillie: „Es ist extrem schwer, dieses Spiel richtig im Gleichgewicht zu halten. Wie du schon sagst, es gibt Tonnen an flexiblen Komponenten im System. Wir haben die Rüstung, wir haben das Meistern der Waffen, wir haben die ganzen Verbrauchsgegenstände mit Essen und Tränken und es ist ein System ohne Klassen. Das heißt, die Spieler können ihre eigene Kombinationen auswählen und die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Es ist also sehr schwer im Spiel die Balance zu halten.

Was wir daher gemacht haben ist, dass wir die Alpha nun schon seit etwa 18 Wochen laufen lassen. Wir bekommen jede Woche neue Daten und passen es immer weiter an die gewünschte Balance an. Ich wünschte, ich könnte versprechen, dass wir zum Launch die perfekte Balance erreichen werden, aber das wird nicht passieren. Es wird gut und das Spielen wird Spaß machen, aber ich denke, dass wir für immer verpflichtet sind, es immer weiter anzupassen.“

MeinMMO: Zum Schluss noch eine Frage, die vielleicht zum Schmunzeln anregt. Erinnerst du dich an einen Exploit aus der Alpha, der wirklich überraschend und lustig war?

David Verfaillie: „Ok, das ist jetzt vielleicht nicht super-witzig, aber es ist eins dieser Dinge, die niemand erwartet hätte. In unserem Spiel kann man Geld an andere Spieler verschicken. Wenn du also einen Freund hast, der gerade erst angefangen hat, und du willst ihm ein wenig Gold geben, dann kannst du es tun. Einer der Spieler fand ein Exploit. Wenn man jemandem eine negative Menge an Gold schickte, dann lief die Zahl über und sie bekamen 800 Milliarden oder so.

Zum Glück haben wir sofort die Alarmglocken geschlagen, als das passierte, aber es gab während der Alpha für eine Weile dennoch einige Leute, die sehr reich waren.“

MeinMMO: Das wäre der Wahnsinn für die Wirtschaft gewesen. Vielen Dank für das Interview und deine Zeit. Wir sehen uns dann spätestens in der Beta.

David Verfaillie: „Hat mich gefreut, mit dir zu reden, Leya.“

Anmerkung: Das Interview wurde etwas gekürzt. Teile aus dem Gespräch sind in einer MeinMMO-News zum Beta-Start ausgelagert. Inhaltlich wurde nichts geändert.