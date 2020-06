Im Juli startet endlich die Beta zum neuen MMO New World. Wir von MeinMMO verraten euch, wie ihr euch für die Beta anmelden könnt, was darin passiert und wie es nach dem Release mit dem Spiel weitergeht. Das Start-Datum der Beta, das ihr euch merken müsst, ist der 23. Juli.

Wann beginnt die Beta zu New World? Während der PC Gaming Show hat Amazon bekanntgegeben, dass die Closed Beta zu New World am Donnerstag, dem 23. Juli, beginnen wird. Ursprünglich sollte der Beta-Test im April 2020 starten, wurde jedoch zusammen mit dem Release des MMOs nach hinten verschoben. Wie komme ich an einen Beta-Key? Auf der offiziellen Webseite von New World könnt ihr euch derzeit für die Beta registrieren. Ob ihr dabei seid, erfahrt ihr voraussichtlich wie bei der Alpha über eine Mail. Vorbesteller von New World hingegen nehmen automatisch und garantiert an der Closed Beta teil. Wie lange geht die Beta? Die Beta von New World läuft voraussichtlich bis zum Release des Spiels am 25. August. Darf die Beta auf Twitch gestreamt werden? In der Ankündigung zur Überarbeitung von New World im Dezember 2019 wurde bekannt gegeben, dass die NDA von New World mit dem Start der Beta fallen wird.



Damit steht einem Stream auf Twitch, YouTube oder einer anderen Plattform nichts im Wege.

In New World dreht sich vieles um die Festungen, die im PvP erobert und im PvE verteidigt werden können.

Beta zu New World ist für Tests und Polishing – Start am 23. Juli

Was erwartet die Spieler in der Beta? Die Beta von New World soll ab dem 23. Juli bereits alle großen Features enthalten, die das MMO auch zu Release bieten wird.

Die Beta wiederum konzentriert sich darauf, dass die vorhandenen Inhalte getestet und poliert werden, wie David Verfaillie, Head of Player Experience, MeinMMO in einem Interview verriet:

Wir bringen jeden Monat einen Content-Patch und führen in quasi jedem von ihnen neuen Content ein. Wenn wir uns in Richtung der Beta bewegen, werden wir uns immer mehr darauf konzentrieren, die Inhalte des Spiels zu polieren und zu verfeinern, um sie auf den Release vorzubereiten. Es werden also nicht so viele große Features kommen, sondern wir werden den Fokus auf die finale Politur und Anpassungen legen. Und auch auf die Optimierung des Spiels, damit es auf den PCs glattläuft und für die große Menge der Spieler bereit ist, die ins Spiel einsteigen werden. Wir arbeiten also auch an dem Umfang und der Stabilität des Spiels. David Verfaillie im Interview mit MeinMMO

Eine der Kreaturen, die euch im PvE von New World über den Weg laufen werden – Der Sumpfriese.

Wie geht es nach der Beta weiter? Im Anschluss an die Closed Beta wird New World nach aktuellem Stand veröffentlicht. Danach soll eine Roadmap folgen und das MMO ständig erweitert werden, wie Verfaillie uns verriet:

Die eine Sache, die wir gesagt haben und an die wir zu 100% glauben, ist, dass MMOs lebendige Spiele sind. Wir werden das Spiel weiterhin unterstützen und neuen Content hinzufügen. Wenn du die Alpha gespielt hast, dann hast du einige ziemlich große Content-Updates in den letzten Monaten mitbekommen. Es gab Monate mit großen und mit kleineren Updates, aber wir werden das Spiel weiterhin unterstützen. Und hoffentlich werden wir mehr Details zu der Roadmap haben, wenn wir uns näher am Launch am 25. August befinden. David Verfaillie im Interview mit MeinMMO

Die beste Ausrüstung in New World bekommt ihr über das Handwerk.

Eine Neuerung nach Release könnten klassische Dungeons und Raids sein. Diese Inhalte wird es so nicht zum Start geben, könnten aber folgen, wenn die Spieler entsprechendes Feedback geben. Das sagten die Entwickler bereits in einem Dev-Blog.

Außerdem verrieten sie in dieser Woche, welche Besonderheiten das Crafting in New World hat und warum es so eine wichtige Rolle spielt.

Lest MeinMMOs Interview zum Beta-Announcement

