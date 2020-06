New World wird für neuen Trailer kritisiert – Sieht so ein MMO 2020 aus?

Im Rahmen der PC Gaming Show veröffentlichte Amazon einen neuen Trailer zum MMO New World. Darin ging es um das Kampfsystem. Doch einige Kommentare zu dem Trailer, auch hier auf MeinMMO, fallen eher negativ aus. Ihnen ist die Grafik nicht modern genug.

Was ist das für ein Trailer? Das neue Video mit dem Namen „Combat Unleashed“ zeigt einige kurze Szenen, in denen Gameplay vom neuen MMO New World zu sehen ist.

Im Fokus stehen dabei die Kämpfe zwischen den Spielern und gegen Monster. In einigen Abschnitten werden jedoch auch nur Monster oder Landschaften gezeigt.

Das Video erschien zusammen mit einigen Interviews und der Ankündigung zum Start der Beta im Juli.

Was ist das Problem des Trailers? Obwohl im Trailer Kämpfe und Gameplay gezeigt werden, gibt es einige Stimmen, die das Video negativ sehen.

Sie kritisieren vor allem zwei Dinge:

Zum einen wurden viele der Szenen des Videos schon als Ausschnitte in anderen Videos verwendet.

Zum anderen gibt es Stimmen, die die Grafik des Spiels kritisieren. Sie haben ein schöneres und moderneres Spiel erwartet.

Der erste Kritikpunkt kann schnell bestätigt werden. Tatsächlich sind viele der Szenen bereits in Teasern oder Entwickler-Tagebüchern genutzt worden. Die Kämpfe von Sekunde 15 beispielsweise finden sich auch direkt zum Start des Videos „Call to Arms“, in dem das Kampfsystem genauer vorgestellt wurde.

Doch wie sieht es mit der Grafik aus? Ist diese wirklich so schlecht?

Ist die Grafik von New World modern genug?

Was ist das Problem der Grafik? Der neuste Trailer zeigt eine eher bunte und leicht comic-angehauchte Spielwelt. Das haben einige nicht erwartet, weil New World als Spiel gesehen wurde, das an die Kolonisierung von Amerika erinnert, was auch schon der Name andeutet.

Zwar haben sich Entwickler von diesem Setting distanziert und setzen auf eine fiktive Welt, doch der Realismus-Gedanke haftet dem Spiel noch an.

Auch wenn es für die Animationen Kritik gibt, loben einige Nutzer das Design der Rüstungen. Hier im Bild seht ihr das Officer-Set.

Ein weiterer Kritikpunkt sind die Animationen und Bewegungen der Charaktere. Diese sehen schwächer aus, als man es von modernen Spielen gewohnt ist.

MeinMMO-Leser Nico fasst seinen Blickwinkel unter unserem Interview mit den Entwicklern wie folgt zusammen:

Also der Trailer ist nicht gut. Ich finde, dass dieser extrem plastisch wirkt. Vielleicht liegt es an der Kameraperspektive, aber wenn die da kämpfen, wirkt die Welt, in der sie sich befinden, irgendwie wie ein Fremdkörper oder andersherum.

Kritik an der Grafik findet man in den Kommentaren des Trailers, besonders auf dem Kanal von IGN, ziemlich häufig. Neben den Animationen werden auch die Charaktere allgemein und fehlende Schatten bemängelt.

Einige Zuschauer wundern sich sogar, ob das Spiel ein grafisches Downgrade bekommen hat oder die Entwickler vielleicht nicht die höchsten Grafikeinstellungen gewählt haben.

Dieses Bild zu den Charakteren in New World wurde bereits 2019 mit uns geteilt.

Sah New World mal besser aus? In einigen Entwickler-Tagebüchern sehen die gezeigten Szenen tatsächlich polierter und schöner aus. Allerdings handelte es sich dabei vor allem um Landschaften, wie bei dem Video zur Spielwelt Aeternum.

Schon die kurzen Kampf-Teaser auf Twitter zeichneten ein etwas anderes Bild, wobei hier die Qualität auch dank der Plattform etwas schlechter war.

Schauen wir noch weiter zurück, in die Zeit vor der großen Überarbeitung Ende 2019, dann sehen wir, dass sich die Grafik nicht stark verändert hat und schon damals die Animationen leicht verzögert wirkten. Das könnt ihr beispielsweise in unserer Video-Preview zu New World vom Februar 2019 sehen.

Bedenkt dabei aber bitte, dass die angesprochenen Informationen in diesem Video nicht mehr aktuell sind!

Ist New World grafisch gut genug für 2020?

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und das gilt auch für die Grafik von Spielen. Denn neben den negativen Kommentaren gibt es Nutzer, denen der Stil von New World gefällt:

Crufix46 schreibt: „Mir gefällt, wie das Spiel aussieht. Es sieht aus, als ob es voller Abenteuer steckt.“

Majid Salhi sagt zum Trailer: „Es scheint ein gutes MMORPG zu sein, die Grafik ist nicht wie die Demo der Unreal Engine 5, aber der Inhalt und die Details scheinen effizienter zu sein als bei anderen MMORPGs.“

Außerdem berichten die Nutzer Navhkrin und Daniel Muñoz unter dem Video von IGN, dass die spielbare Version von New World besser aussehen soll, als es in dem Video der Fall sei. Ob dies wirklich der Fall ist, wird wohl erst die Beta im Juli zeigen.

Weitere Videos, Bilder und Infos zum MMO findet ihr in unserer großen Übersicht zu New World.