Euer neuer Lieblingsmodus aus Destiny 2 hat ein dunkles Geheimnis

Bei Destiny 2 verraten neue Infos, dass die Spieler besser nicht makellos in den Trials gehen sollten – zumindest laut der Lore. Erklärt wird außerdem warum die Hüter so lange auf die Rückkehr des bockschweren PvP-Modus warten mussten.

Wer in den Trials of Osiris 7 Siege in Folge einfährt, hat einen makellosen (flawless) Durchlauf geschafft und darf zur Belohnung den mysteriösen Leuchtturm auf Merkur betreten. Das ist seit Destiny 1 eine der härtesten Aufgaben überhaupt und die Chance den Leuchtturm endlich selbst besuchen zu dürfen, lockt jede Woche tausende Hüter in die Trials.

Doch neue Informationen legen nahe: die Trials haben ein böses Geheimnis. Die Hüter sollen unwissende Laborratten sein und ihre Tode in den Prüfungen füttern etwas, das uns den Untergang bringen wird.

Woher kommen die Infos? Die Informationen für diesen Artikel sind ingame in den Lore-Büchern für alle Spieler zugänglich. Es gibt nur einen kleinen Haken, denn die Lore „Prüfungen und Sorgen“ ist derzeit nicht komplett verfügbar. Der erste Trials-Sieg jede Woche schaltet einen neuen Eintrag frei.

Dank Data Minern sind aber schon alle 9 Einträge einsehbar. Auf Reddit hat BC1096 sich ausführlich mit dem dunklen Geheimnis der Trials befasst. Der Redditor sagt über seine Detektivarbeit selbst „Das Ganze ist sehr lang, aber wir sind alle in Quarantäne, also viel Spaß beim Lesen.“ Wir fassen hier für euch das interessanteste zusammen.

„Der Leuchtturm ist nicht was er zu sein scheint“

Das steht in der Lore: Die Lore beginnt in Destiny 1 und erklärt wie der Prüfungs-Aufseher und „Osiris Fanboy“, Bruder Vance, eine schaurige Entdeckung in den Wettkämpfen macht. Je intensiver die Matches werden, desto verrückter werden die Hüter. Mit jedem Tod eines Spielers „singt“ der Leuchtturm kaum hörbar und strahlt eine dunkle Präsenz aus.

Bruder Vance ist blind, hört dafür aber umso besser hin

Bruder Vance nennt den Klang „Musik des Todes“ und ist bald besessen von der Melodie und freut sich über jeden Tod eines Hüters. Er sucht die Königin der Erwachten, Mara Sov, auf und berichtet ihr von seinen Entdeckungen.

Mara scheint bereits über die seltsamen Ereignisse auf Merkur unterrichtet zu sein und rät Vance die Trials abzusagen und alle Aufzeichnungen zu vernichten, denn „Du [Vance] bist über etwas gestolpert, das für dein Verständnis zu groß ist“.

Vance hört natürlich nicht auf die Königin und möchte dem Tod der Hüter so nah wie möglich sein, um nichts zu verpassen. Hüter sind fast unsterblich und ihr Tod ist nicht permanent. Es sei denn ihr kleiner Begleiter, der Geist, wird zerstört. Wie es bedauerlicherweise bei Cayde-6 der Fall war.

Deswegen werden die Trials in Destiny 2 abgesagt: Als die Rote Schlacht die Story von Destiny 2 einleitet enden die Trials of Osiris. Denn die Kabal unterdrücken die Kraft des Reisenden und damit die Geister. Osiris selbst befiehlt die Zwangspause der Prüfungen und weist Bruder Vance an seine Forschungen zu beenden.

Sind die Hüter in den Trials nur Laborratten?

Daher starteten laut der Lore in Destiny 2 nicht die Prüfungen von Osiris, sondern die Prüfungen den Neun, welche aber nicht so wirklich gut bei den Spielern ankamen. Der verstoßene Jünger hört abermals nicht auf die Stimme der Vernunft und forscht insgeheim weiter.

Warum finden die Trials jetzt doch wieder statt? Mit der Rettung von Saint-14 hat Osiris seinen ältesten Verbündeten zurückgewonnen. Der „größte Titan der je lebte“ ist der Einzige, dem Osiris vertraut und soll daher die neuen Trials beaufsichtigen.

Osiris selbst begibt sich auf eine Mission, um die drohende Dunkelheit abzuwehren, gibt Saint-14 zwei Warnungen auf den Weg:

Die Leuchttürme sind nicht das, was sie zu sein scheinen

Hüte dich vor Bruder Vance

Warum Osiris die Prüfungen überhaupt ursprünglich angesetzt hat oder warum sie jetzt weiterlaufen müssen, wird nicht geklärt. In den Tagebucheinträgen von Bruder Vance ist herauszulesen, dass Osiris die Spieler mit Belohnungen in sein Experiment lockt und sie sogar wissentlich für ihren Tod bezahlen lässt. Denn die Hüter müssen sich Zugangs-Pässe für die Trials kaufen.

Was hat Osiris uns da eingebrockt?

Was haltet ihr von den neusten Erkenntnissen zu den Trials of Osiris und ihrer mysteriösen Verbindung zur Dunkelheit? Ist es noch immer euer Ziel, einen makellosen Durchgang hinzulegen? Sagt es uns in den Kommentaren.

