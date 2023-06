CoD Warzone bekommt eine neue Map in Season 4 – „Vondel“ bringt sogar dynamisches Wetter mit

Die Roadmap der Season 4 von Call of Duty: Warzone ist online. Mit „Vondel“ gibt es eine neue, mittelgroße Map. Die komplette Roadmap für das Battle Royale findet ihr hier auf MeinMMO.

Am 14. Juni geht die neue Season von Call of Duty: Warzone online. Ja, „Warzone“ – nicht „Warzone 2“. Der Name wurde kürzlich geändert, genau wie das Logo des „Call of Duty“-Franchise.

Mittlerweile ist die Roadmap zur Season 4 online und wir stellen euch den Content vor. Highlight ist eine neue Map für das Battle Royale.

Die Roadmap könnt ihr euch hier ansehen:

Was bringt Season 4? Den größten Part nimmt definitiv die neue Map ein. Doch auch abseits davon gab es einige Ankündigungen:

Neue Map „Vondel“

Dynamischer Nebel

Neue Regel „Wiederbelebung“

Rache-Symbol

Anpassungen und neue Fraktion DMZ

Neues Fahrzeug

Neue Events

Anpassungen Al-Mazrah

Aussicht Mid-Season

Welche Infos es zu den einzelnen Punkten gibt, zählen wir euch hier auf. Ihr könnt die Details auch auf dem englischen CoD-Blog nachlesen (via callofduty.com).

Was ist das für eine Map? Vondel spielt in den Niederlanden und liegt bei der Größe ungefähr zwischen Al-Mazrah und Ashika Island, bietet 15 Points-of-Interest – darunter einen Zoo, ein Fußballstadion und eine mittelalterliche Burg.

Zum Start geht Vondel mit dem Wiederbelebungs-Modus online (72 Spieler) und kommt für den DMZ-Modus (18 Spieler).

Es ist eine Stadtmap mit vielen Gebäuden, wirkt auf den ersten Blick wie das genau Gegenteil von Al-Mazrah. Hier ein paar Bilder aus dem Blog:

Was hat es mit dynamischem Wetter auf sich? Erstmals in der Geschichte von Warzone soll sich das Wetter im Laufe eines Matches ändern – Teile von Vondel liegen dann in dichtem Nebel.

Der Fokus liegt dabei auf dem DMZ-Modus und der Nebel kann während einer Infiltration auftauchen. Doch auch in den anderen Modi kann das Wetter umschwenken.

Gegner sollen im Nebel auf mittlere Entfernung noch gut zu erkennen sein. Doch Gefechte auf großer Distanz werden zu einer Herausforderung.

Wie ändert sich „Wiederbelebung“? Der beliebte Modus erhält „Dynamic Resurgence Teams“ – eine starke Balance-Anpassung.

Verlässt ein Team-Mitglied das Team oder fliegt aus dem Spiel, werden die Wiederbelebungs-Timer für das restliche Team angepasst. Ihr kommt dann schneller wieder zurück, um den Verlust des Team-Mitglieds zu kompensieren.

Kehrt das verlorene Mitglied zurück, stellt sich der Timer wieder auf den normalen Wert sein.

Was passiert in DMZ? Eure kompletten Fortschritte werden zurückgesetzt, ähnlich wie zum Start der Season 2. Erspielte Cosmetics könnt ihr behalten, aber Missionen oder auch freigespielte Versicherungsplätze für eure Waffen verschwinden.

Dafür werden die Mechaniken angepasst und ihr bekommt eine neue Schaltzentrale für eure Missionen. Dazu gibt es eine neue Fraktion, Phalanx Faction, Urgent-Missions, die nur kurz verfügbar sind, aber auch nur kurz laufen und weitere Anpassungen für den Extraction-Modus.

Was gibt es noch zu wissen? Dazu gibt es ein paar weitere Neuerungen, wie das neue Fahrzeug „TAV“ – ein amphibischer Transporter – frische In-Match-Events und ein Rache-Icon. Mit dem Icon könnt ihr direkt erkennen, wenn ein Gegner in der Nähe ist, der euch in diesem Match bereits erledigt hat.

Was gibts in der Mid-Season? Ein paar Wochen nach dem Start der Season 4 bringt die Mid-Season weitere Anpassungen mit. Darunter ist der neue Gulag, aber auch das Battle Royale für die neue Map Vondel. Zudem soll ein weiteres In-Match Event an den Start gehen.

Welche Shooter dieses Jahr noch für spannende Inhalte sorgen könnten, zeigen wir euch hier: 7 spannende Online-Shooter, die noch 2023 erscheinen sollen