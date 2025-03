Spieler ist genervt von Gerüchten, farmt Gold in Diablo 4, um zu bestätigen, wo das Cap liegt

Gold ist eine wichtige Ressource, die ihr für alles Mögliche in Diablo 4 benötigt. Ein Spieler hat es jetzt so lange gefarmt, bis er das Limit erreicht hat.

Wofür ist Gold so wichtig?

In Diablo 4 braucht ihr Gold unter anderem, um Heiltränke aufzuwerten, eure Ausrüstung zu verbessern und um mit anderen Spielern zu handeln.

Während das Gold in Season 4 so knapp war, dass Blizzard einen Patch bringen musste, häufen Spieler in der jetzigen Season 7 richtig viel an.

Obendrauf gibt es in Diablo 4 regelmäßige Events, wie etwa den „Segen der Mutter“, bei denen ihr umso mehr Gold farmen könnt.

Das Gold-Limit sorgt für Verwirrung – überall liest man eine andere Zahl, berichtet der Nutzer Epimolophant auf Reddit. Also hat er kurzerhand beschlossen, der Sache selbst auf den Grund zu gehen und das Maximum an Gold einfach selbst herauszufinden.

99.999.999.999 Gold könnt ihr anhäufen

Was ist das Gold-Limit? Laut Nutzer Epimolophant beträgt das Gold-Limit aktuell „100 Milliarden minus 1“ – also könnt ihr konkret 99.999.999.999 Gold in Diablo 4 sammeln. Erreicht ihr diese Grenze, bleibt weiteres Gold einfach liegen, ähnlich wie bei den Obolussen.

So ist der Spieler vorgegangen: In seinem Reddit-Beitrag erzählt der Nutzer, wie er seinen „Test“ durchgeführt hat. Er hat fleißig Items gefarmt und sie an andere Spielerinnen und Spieler verkauft – sogar einige, die eigentlich Upgrades für seinen eigenen Build gewesen wären.

Als er einen 3GA-Kopfschutz (ein Kopfschutz mit 3 größeren Affixen) verkaufen wollte, stand er offenbar schon vor dem Gold-Limit:

Beim letzten Handel stand ich bei 98,6 Milliarden und verkaufte einen 3GA-Helm für 4 Milliarden. Es war der Moment der Wahrheit. Doch als ich auf „Akzeptieren“ klickte, passierte nichts […]. Dann sagte ich: „Gib mir einfach 1,3 Milliarden“, und es funktionierte. Ich ging nach draußen, tötete ein paar Mobs, sammelte Gold auf und erreichte schließlich das endgültige Limit: 99.999.999.999. Danach konnte ich nichts mehr aufheben.

Was der Nutzer mit seinem riesigen Goldberg anstellen will, weiß er selbst noch nicht so genau. „Wahrscheinlich werde ich das ganze Gold ausgeben (oder verschenken), aber noch nicht sofort“, schreibt er am Ende seines Beitrags.

Ein Spieler suchte im Handelskanal von Diablo 4 nach einem bestimmten Item – und traf dabei auf jemanden, der ihm nicht nur zwei perfekte Uniques für seinen Build schenkte, sondern obendrauf noch eine Milliarde Gold im Spiel. Das brachte ihn dazu, es im echten Leben weiterzugeben, und er spendete 120 Dollar für den guten Zweck.