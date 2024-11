Spieler bekommt 1 Milliarde Gold in Diablo 4 geschenkt, soll es „weitergeben“, spendet 120 Dollar für guten Zweck

Ein Spieler wurde dazu ermutigt, in Diablo 4 zu handeln und wollte eigentlich nur ein Item kaufen, das er lange sucht. Letztlich war er positiv so überrascht von der Community, dass er 120 Dollar an eine Organisation spendete, um etwas weiterzugeben.

Die Community von Diablo 4 auf Reddit ist eigentlich dafür bekannt, sehr kritisch zu sein und häufig über alles Mögliche in dem Spiel zu schimpfen. Zwischendurch gibt es dann aber doch Geschichten, die positiv sind – so wie die eines Spielers, der Gold und Loot geschenkt bekam, obwohl er nur etwas farmen wollte.

Ein anderer Spieler berichtet auf Reddit, dass er zum ersten Mal in Diablo 4 handeln wollte. Dann bekam er aber einen Haufen Gold geschenkt und spendete daraufhin 120 Dollar für einen guten Zweck.

„Gib es weiter“

In einem Beitrag auf Reddit berichtet rocketman4599, dass er ein Item in Diablo 4 gesucht und schon lange dafür gefarmt hat. Sein Freund hat ihn ermutigt, zu handeln. Im Handelskanal hat er dann das Item gepingt, das er kaufen möchte.

Daraufhin hat ihm ein Spieler zwei Uniques, die perfekt für seinen Build sind, und 1 Milliarde Gold im Spiel geschenkt – mit den Worten „Gib es weiter“. rocketman4599 habe sich dann dazu entschieden, 100 Dollar im echten Leben zu spenden, für das, was der Spieler für ihn getan hat.

In einem Kommentar fügte er einen Screenshot ein, auf dem seine Spende zu sehen ist. Dort steht geschrieben: „Das Amerikanische Rote Kreuz ist sehr dankbar für Ihre großzügige Spende in Höhe von 128,13 Dollar am 10. November 2024 für die Katastrophenhilfe“. Das entspricht in etwa 121 Euro.

Was sagt die Community dazu? Einzelne Reddit-Nutzer finden, dass das eine „großartige Art, es weiterzugeben“ ist. Und Shadowofenigma merkt an, dass er oft Items an Spieler verteilt, die sie brauchen. „Es fühlt sich gut an, anderen zu helfen“, erklärt er.

Andere fühlen sich offenbar dazu motiviert, ebenfalls Loot anzubieten, wenn noch jemand für einen guten Zweck spenden möchte. So schreibt domyourn, dass er sein gesammeltes Gold und viele Boss-Mats abgibt, wenn jemand dem Ersteller des Beitrags „nacheifern will“. Tatsächlich findet sich jemand und postet in dem Thread auf Reddit einen Screenshot einer Spende.

Reddit ist eine Anlaufstelle für Kritik, Diskussionen und Geschichten wie diese. Zudem treiben sich dort ganz verschiedene Spielerinnen und Spieler von Diablo 4 herum – egal ob Casuals, Neulinge oder Hardcore-Grinder. Eine Gruppe, die dort außerdem aktiv ist, sind die „Gamer-Dads“. Diablo 4 hat sich relativ schnell den Ruf erarbeitet, das optimale Spiel für Väter zu sein, die wenig Zeit haben. Einer von ihnen stellte kürzlich fest: Ein bestimmter Content in Diablo 4 ist perfekt für beschäftigte Gamer-Dads – denn man kann sich einfach zurücklehnen und entspannt farmen.