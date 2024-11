Diablo 4: „Großartige Community, wirklich“ – Spieler berichten, wie sie von völlig fremden reich beschenkt werden

In Zusammenarbeit mit Hurricane haben die WoW-Entwickler einen neuen Trailer für die Öffnung der Feuerlande in Cataclysm Classic veröffentlicht.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Dazu gibt es, wie am Beispiel der großzügigen Spieler zu sehen, immer wieder tolle Geschichten zu entdecken, die Nutzer teilen wollen. Kürzlich etwa hat einer der berüchtigten „Gamer-Dads“ für Begeisterung gesorgt: Ein 72-jähriger Papa hat in Diablo 4 vermutlich mehr Mythics als viele von euch

Laut einem kleineren Thread gehe das so weit, dass neue Spieler sogar eher abgeschreckt werden können. Wenn sie nur schlicht fragen, wie gut das Spiel sei, gebe es direkt alle negativen Aspekte ins Gesicht, mit dem Kommentar, Path of Exile sei besser.

Gerade Reddit ist eigentlich dafür bekannt, einen nicht-proportionalen Anteil an Kritikern zu beherbergen. Wenn es etwas zu meckern gibt, findet man dazu meist etwas auf Reddit. Erst kurz nach dem Release von Season 6 etwa gab es große Kritik am verbesserten Crafting-System .

Diablo 4 Season 6 Tier List: Die besten Builds in Vessel of Hatred

Spieler zockt 220 Stunden lang die neue Season in Diablo 4 – bestätigt, was viele befürchtet haben

Ein weiterer Nutzer schreibt etwa auf Reddit , er habe zum ersten Mal auf Anraten eines Freundes hin handeln wollen. Am Ende habe ihm der Verkäufer zwei der besten Items für seinen Build sowie eine Milliarde Gold geschenkt, mit dem Vermerk: „Gib’s weiter.“ Als Dank dafür hat der Nutzer 100 Dollar an das Rote Kreuz gespendet. Ein anderer Nutzer habe direkt 10 Milliarden aus dem Nichts bekommen (via Reddit ).

Spieler zockt 220 Stunden lang die neue Season in Diablo 4 – bestätigt, was viele befürchtet haben

Diablo 4 Vessel of Hatred: Lehren von Akarat sammeln – So geht’s

Eigentlich wollte ein Spieler in Diablo 4 nur mit ein paar Randoms Bosse klatschen. Am Ende geht er mit dutzenden Beschwörungs-Materialien, zwei Mythics und einer Milliarde Gold nach Hause. Das Meiste davon ein Geschenk. Und das, obwohl er keinen dieser Leute jemals vorher kannte.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to