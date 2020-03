Destiny 2: Erst verteufelt, nun von vielen vermisst – Fehlt euch Activision?

Anfang 2019 trennten sich Bungie, das Studio hinter Destiny 2, von Activision, dem großen Publisher. Doch was einst für Jubelstürme sorgte, sieht so manch ein Hüter knapp ein Jahr später deutlich anders. Was ist mit euch? Vermisst ihr Activision?

Was hat es mit der Trennung auf sich? Im Januar 2019 sorgte Bungie für dicke Schlagzeilen in der Gaming-Branche, als man die Trennung vom damaligen Publisher Activision verkündete.

Dabei gingen Rechte am Destiny-Franchise komplett an das Studio aus Seattle. Bungie übernahm selbst das Ruder und hat seitdem die Zukunft der Destiny-Reihe in der eigenen Hand.

So war die Stimmung damals: Die Trennung wurde damals von vielen umjubelt. Zahlreiche Spieler und Fans feierten die Scheidung, denn Activision symbolisierte für viele „das Böse“, den großen Oberboss, der Bungie davon abhielt, seine eigene Vision von Destiny 2 umzusetzen. Kurzum: Für so gut wie jeden Design-Fehler des Spiels wurde der Publisher zumindest mitverantwortlich gemacht.

Nach der Trennung herrschte dementsprechend bei vielen Hütern Aufbruchsstimmung. Jetzt konnte es mit Destiny 2 nur noch bergauf gehen, alles würde besser werden – So hieß es zumindest von zahlreichen Fans. Kritische und besonnene Stimmen gab es zwar durchaus, doch die wollte damals in der Euphorie kaum einer hören.

So ist die Stimmung heute: Mittlerweile ist Bungie seit etwas mehr als einem Jahr „frei“, die Entwicklung von Destiny 2 lief in Eigenregie weiter, mit Shadowkeep kam die erste große Erweiterung ohne die Hilfe von Activision und dazugehöriger Studios auf den Markt. Seitdem wird Destiny 2 in Form von Seasons mit neuen Inhalten versorgt.

Dabei ist jedoch längst nicht jeder damit glücklich, wie sich das Spiel seit der Trennung entwickelt hat und wie es aktuell um Destiny 2 steht. Wurde die Trennung damals noch groß umjubelt, sieht so manch ein Hüter das Ganze heute etwas kritischer.

Das kritisieren die Hüter nach der Trennung: Erst kürzlich machten zahlreiche Hüter ihrem Ärger über den aktuellen Zustand von Destiny 2 auf Reddit Luft.

In einem beliebten Thread mit dem Namen „Ich hasse es, dass ich Activision vermisse“ blicken zahlreiche Reddit-User auf die Entwicklung von Destiny 2 nach Bungies Trennung von Activision zurück. Dabei stellten sie fest, dass der Zustand von Destiny 2 sicher langsam aber sicher immer weiter verschlechterte, seit Bungie und Activision getrennte Wege gingen.

Die gerade gestartete Season 10 mache diese Situation symbolisch besonders deutlich. Es gibt in den Augen zahlreichen User weniger Inhalte, kaum Innovationen, die neuen Inhalte seien größtenteils aufgewärmt und nehmen auch in der Qualität ab. Zahlreiche Teile des Spiels wie Strikes würden einfach nur verkommen.

Das alles sei mit Forsaken, das noch unter Activision entstanden ist, deutlich anders und besser gewesen. Zudem hat sich für so manch einen herauskristallisiert, dass es offenbar nicht nur Activision war, die fragwürdige Designentscheidungen in Bezug auf Destiny 2 trafen – zum Beispiel in Bezug auf das Everversum.

Kurzum: Viele haben das Gefühl, dass Destiny 2 seit der Scheidung immer mehr auf Sparflamme betrieben wird. Doch jetzt gibt es eben kein Activision mehr, dem man die Schuld dafür in die Schuhe schieben könnte. Das ist nun das Werk von Bungie selbst.

Am Ende meint der Verfasser resignierend: „Ich hätte nie gedacht, dass ich Activision vermissen würde. Doch hier bin ich.“

Auch in dem anderen angesagten Beitrag zur Season 10 mit dem Titel „Saison der Würdigen? Wie wär’s mit Saison eines Produkts mit minimalem Aufwand?“ wird von vielen lautstark kritisiert, dass Destiny 2 mittlerweile nur noch auf Sparflamme läuft und die Season 10 dafür der beste Beweis sei.

Die Stimmung in der Community ist also bei zahlreichen Mitgliedern gekippt. Zwar gibt es immer noch so manch einen Hüter, der die Trennung für eine richtige Entscheidung halten, doch gefühlt sehen nun viel mehr Spieler die Scheidung kritischer, als noch vor knapp einem Jahr, wo die Trennung noch frisch war.

Vermisst ihr mittlerweile Activision? Macht mit bei unserer Umfrage

Diese Entwicklung haben wir uns zum Anlass genommen und eine Umfrage auf die Beine gestellt. Dort wollen wir von euch wissen, ob ihr Activision mittlerweile vermisst oder ob die Trennung in euren Augen immer noch die richtige Entscheidung seitens Bungie war.

Bedenkt, ihr habt nur eine Antwortmöglichkeit. Danke für die Teilnahme und eure Zeit.

