Wollt ihr lieber neue Exotics in Destiny 2 oder mehr Liebe für alte?

Exotics sind das Aushängeschild von Destiny 2. Doch wie soll Bungie die besonderen Objekte in Zukunft handhaben? Das möchten wir von euch in einer Umfrage erfahren.

Exotics in Destiny: Das Destiny-Universum ist für viele Dinge bekannt: Ein hervorragendes Gunplay, dafür eine wirre Story zu besitzen und für seine kultverdächtigen Waffen. Selbst weit über die Grenzen des Spiels hinaus kennt wohl jeder Zocker von Welt Begriff wie Gjallarhorn.

Exotics sind das Aushängeschild im Arsenal vom Loot-Shooter Destiny. In Destiny 2 gibt es aktuell fast so viele Exotics wie es originale Pokémon gab. 64 Exo-Waffen und 81 Exo-Rüstungen warten darauf, ausgeführt zu werden.

Mit jeder neuen Season, wie jetzt mit der Saison der Würdigen, wächst das Arsenal weiter an. Wir fragen uns, was soll in Zukunft mit den Exotics passieren?

4 Möglichkeiten wie Destiny 2 mit Exotics umgehen kann

Aus diesem Grund haben wir eine Umfrage für euch vorbereitet. Bei der ihr entscheiden sollt, wie Bungie das Thema Exotics in Zukunft handhaben sollte.

Option 1 – Bringt mehr alte Exotics zurück: In Destiny 1 gab es eine Vielzahl mächtiger und beliebter Exotics, wie das oben erwähnte Gjallarhorn. Einige der berühmtesten Waffen haben ihren Weg schon zu Destiny 2 gefunden:

Aber den Hütern reicht das noch nicht. Wir lesen sehr häufig, dass euer Lieblings-Exotic von damals noch fehlt. So bittet ein nostalgischer Titan:

Dämmerbruch Garnison bitte. Danke. Willy Snipes via MeinMMO

Option 2 – Neue Exotics müssen her: So mancher Hüter bemängelt, dass der Content aus Destiny 1 auch schön in Destiny 1 bleiben sollte. Bungie soll Destiny 2 mit neuen und spannenden Exotics interessant gestalten.

In der Community gibt es viele sehr kreative Ideen, wie neue Exotics das Spiel bereichern könnten. Aber auch in der kommenden Season 10 gibt es frischen Wind in exotischer Form:

Option 3 – Angestaubte Exotics aufpolieren: Die exotische Sammlung Platz aus allen Nähten, so sieht das zumindest DocGomer. Er meint auf Reddit, dass Bungie die Energie lieber darauf verwenden solle, bereits bestehende Exotics zu überarbeiten.

Viele der eigentlich besonderen Waffen und Rüstungen sind aktuell nicht besonders. Mit ein wenig Liebe würden die angestaubten Items in neuem Glanz erstrahlen. Auch diesem Beispiel scheint Destiny 2 mit der Season 10 zu folgen, denn alleine 17 alte exotische Rüstungen werden angepasst.

Option 4 – Meisterwerk-Katalysatoren sollen’s richten: Ein weiterer Weg Exotics interessant und frisch zu halten stellen die Meisterwerk-Katalysatoren dar. Durch diese Items werden bestehende Exotics aufgewertet.

Jeder Katalysator hat einen unterschiedlichen Effekt:

Die Statuswerte können verbessert werden

Bestehende Fähigkeiten werden erweitert

Manche Exotics bekommen sogar ein neues Perk spendiert

Zusätzlich ist die Freischaltung der Meisterwerk-Katalysatoren an eigene Quests gebunden. Es sorgt für ein gutes Gefühl, wenn das Lieblings-Exotic nach getaner Arbeit endlich seine finale Form hat.

Aktuell besitzen viele Waffen noch keine Katalysatoren, obwohl Data Miner schon lange passende Einträge ausgemacht haben. Rüstungen besitzen sogar generell keine Katalysatoren.

Umfrage – Jetzt seid ihr gefragt

Macht mit bei unserer Umfrage und lasst uns wissen, wie Destiny 2 in Zukunft das Thema Exotics angehen sollte. Bedenkt, dass Ihr nur eine Stimme vergeben könnt.

Danke für eure Teilnahme und viel Spaß!

Wie habt ihr euch entschieden? Fällt euch noch eine ganz neue Option ein oder könnt ihr euch eventuell nicht entscheiden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.