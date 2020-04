Destiny 2 will wichtigen PvP-Modus flicken, vielleicht Geld dafür nehmen – Reicht das?

Bei Destiny 2 hängt der neue PvP-Modus „Trials of Osiris“ nach nur wenigen Wochen in den Seilen. Er hat zu wenige Spieler. Jetzt kündigt Bungie erste Änderungen an. Doch die Sachen, auf die sich viele Spieler freuen, sind noch in weiter Ferne. Dafür tauchen Überlegungen auf, den Modus nicht mehr kostenlos anzubieten.

Das ist die Situation: Einige lautstarke PvP-Spieler haben lange gefordert, dass Bungie die Trials of Osiris zurückbringen soll. Das ist ein wöchentliches PvP-Event. Vor allem Twitch-Streamer profitieren stark von dem Modus – auch finanziell.

Der Twitch-Streamer GernaderJake. Er ist der große Gewinner des neuen Modus in Destiny 2, macht sich aber auch Sorgen, wie das weitergeht.

Trials wird kaum gespielt – nur 2,6% auf PC, 5,7% auf PS4

Das PvP-Event war in Destiny 1 eine Weile erfolgreich, in Destiny 2 wurde das Konzept überarbeitet, aber später gestrichen. Bungie war von den neuen Trials enttäuscht und wollte sie offenbar durch den neuen Modus „Gambit“ ersetzen, ihren damaligen Lieblings-Modus, der im September 2018 kam.

Jetzt sind die Trials mit Season 10 zwar zurückgenommen, aber der Modus funktioniert nicht. Die Trials sollten eigentlich das Highlight der laufenden Season sein, aber erreichen nur wenige Spieler.

Laut aktuellen Werten von warmind.io (Stand: Sonntag 13:50 Uhr) spielen die Trials:

auf dem PC nur 2,6% der Spieler

auf Xbox One 4,1%

auf der PS4 etwa 5,7% der Spieler

Die Zahlen variieren sicher – aber gerade am Sonntag dürfte die prozentuale Beteiligung an den Trials of Osiris erschreckend gering sein. Am Freitag, zu Beginn der Trials liegen sie sicher höher, aber immer noch so niedrig, dass Bungie jetzt Änderungen ankündigt.

Die Tracking-Seite Warmind.io zeigt, mit was Spieler ihre Zeit in Destiny verbringen: (Stand: Sonntag, 26.4., ca. 13:50 Uhr deutscher Zeit)

Bungie hat 3 Probleme festgestellt:

Starke Teams schnetzeln schwache Teams immer wieder in den frühen Runden ab. Dadurch wollen sie etwa bestimmte Items farmen, wie eine mächtige Schrotflinte. Die schwachen Teams geben frustriert auf – für sie lohnen sich die Trials nicht.

Es gibt zu wenig Anreiz, damit Teams voll durchspielen und auf 7 Siege gehen

Cheater ruinieren die Trials.

Die Waffe ist so stark, dass Spieler nur die ersten 3 Siege in den Trials machen möchten.

Mehr Materialien und Tokens mit Season 11

Das sind die Änderungen, die Bungie mit Season 11 bringt: Bungie hat für Season 11 in Destiny 2 zwei größere Änderungen vorgestellt:

Belohnungen für das Erreichen von Meilensteinen „lohnenswerter“ machen. Die Trials sollen zusätzliche Tokens ausspucken und mehr Meisterwerk- und Infusions-Materialien

außerdem sollen es Belohnungen geben, auch wenn Spieler nur teilnehmen, aber ihre Matches überwiegend verlieren

Season 11 sollte in etwa einem Monat im Mai beginnen.

Trials bald nur für Spieler, die eine Season kaufen?

Was ist mit Cheatern? Bungie will allgemein härter gegen Cheater vorgehen. Für die Trials hat man gerade einige Ideen: So könnte es sein, dass Spieler 100 Stunden brauchen, um an dem Modus teilzunehmen. Aber das ist noch nicht spruchreif.

Außerdem glaubt Bungie nun, es sei vielleicht ein Fehler gewesen, die Trials kostenlos zu bringen und sie nicht zum Teil des kostenpflichtigen Season-Passes zu machen. Es könnte sein, dass man das ändert: Dann könnten nur Spieler an den Trials teilnehmen, die Geld für die aktuelle Season ausgeben.

In Season 10 werde sich nichts ändern, aber Bungie „bewerte die Entscheidung“ neu.

Es heißt: Wenn Bungie sich zwischen Zugänglichkeit und Integrität entscheiden muss, dann werde man aus den Trials einen „heiligen, geschützten Platz“ machen.

Destiny 2 baut PvE-Inhalt für Twitch – Doch der beste PvE-Streamer will’s nicht spielen

Was ist mit den Wünschen der Fans? Die Hardcore-Spieler hatten sich eigentlich gewünscht, das Bungie spezielle Belohnungen bringt. Sie wollten vor allem einzigartige Waffen für das Erreichen des Leuchtturms sehen.

Dazu will sich Bungie noch nicht konkret äußern, sondern sagt nur: Sowas könnte vielleicht in „zukünftigen Seasons kommen.“ Wenn’s kommt, dann aber wahrscheinlich anders als frühere Belohnungen, die Adept-Weaffen.

Man schaue sich das gerade an und will später mehr verraten.

Bungie klebt Pflaster auf Problem, statt es zu operieren

Das steckt dahinter: Wer sich eine klare Ansage von Bungie zu den Trials erhofft hat, sieht sich enttäuscht. Wenn wirklich umfassende Änderungen kommen, dann wohl frühestens im Herbst.

Für Season 11 werden die Trials etwas lohnender, aber nicht substantiell.

Bungie hat sich dazu entschieden, jetzt erstmal kurzfristige Lösungen zu kommunizieren. Bei den Zugangsbedingungen zu den Trials scheint noch nichts spruchreif zu sein.

Aber es scheint drauf hinauszulaufen, dass der Zugang zu den Trials beschränkt wird, wenn Bungie das Cheater-Problem nicht in den Griff bekommt.

Bungie will im Sprint erstmal das Größte lösen.

Die „Kommunikations-Offensvie“, die Bungie angekündigt hat, beginnt zumindest bei den Trials eher mau. Es gibt zwar Antworten und Verbesserungen, aber die sind eher ein Pflaster als eine wirkliche OP.

Die Trials sind jetzt schon in keinem guten Zustand. Der Top-PvP-Streamer, GernaderJake, hatte sich da ganz andere Lösungen für die Trials vorgestellt. Er lobt jetzt aber Bungie für die Offenheit. Die Änderungen seien ein „Toller Start für die Zukunft des Events.“