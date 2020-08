Endlich hat Destiny 2 auf euch gehört: Rüstungen aus Sommer-Event bleiben relevant

Destiny 2 bringt endlich Änderungen für die Sonnenwende der Helden, die sich Spieler seit 2 Jahren wünschen. Ihr könnt jetzt zeitlos gut aussehen, wenn ihr hart dafür arbeitet.

In Destiny 2 steht ab dem 11. August das Sommer-Event Sonnenwende der Helden an. Die Hauptmotivation stellt dabei eine einzigartige und imposante Rüstung dar. Doch in den letzten Jahren kritisierten die Hüter das Event stark.

Darum hagelte es Kritik: Zu Beginn der Sonnenwende der Helden erhalten die Spieler eine ramponierte Rüstung. Diese zerlumpte Panzerung können sie aber während des einmonatigen Events immer weiter upgraden. Dabei verändert sich ihre Seltenheits-Stufe, aber viel wichtiger, auch ihre Optik.

Damit die Rüstung richtig protzig aussieht, musste auch richtig hart gegrindet werden.

Diesen Look konnten sie die Spieler 2019 erspielen

Leider lohnte die Arbeit meist nicht lange – nur kurz nach dem Sommer-Event war die Rüstung schon wieder irrelevant. Denn meist kommen im Herbst die großen Updates, die dann Rüstungssysteme verändern oder höherlevelige Rüstung bringen.

Besonders ärgerlich war es, wenn ein Spieler die Panzerung nicht nur maximal aufgewertet hatte, sondern auch noch im Ingameshop Event-spezifische Cosmetics dafür gekauft hatte.

Doch Bungie hat sich die Kritik zu Herzen genommen, wer diesen Sommer hart für seine Sonnenwenden-Rüstung schuftet und sich die Glüh-Effekte gönnt, wird diese lange zur Schau stellen können.

Destiny 2 macht die Sonnenwende der Helden zukunftssicher

Das ist jetzt neu: Weiterhin verdient ihr euch durch Herausforderungen eine bessere Sonnenwenden-Rüstung, neu ist jetzt aber, wie das begehrte Glühen funktioniert:

Ihr erhaltet ein weißes, neutrales Glühen automatisch für eure Sonnenwenden-Rüstung – dafür müsst ihr ab der legendären Stufe zusätzliche Aufgaben abschließen

Die Glüh-Effekte (Armor Glows) aus dem Everversum sind jetzt universelle Ornamente – ihr könnt sie auf jeder „Armor 2.0“-Rüstung anwenden

Es gibt nur noch einen Glüh-Effekt, dieser ändert automatisch die Leuchtfarbe je nach eurem Element (Solar, Arkus, Leere) – in der Vergangenheit musste jedes Element separat gekauft werden

Das Glühen kauft ihr dann mit Silber (Echtgeldwährung) oder Glanzstaub (erspielbare Währung)

Um das Glühen kaufen zu können müsst ihr das die Event-Rüstung bis zur „Majestätischen“-Stufe aufwerten (legendär)

Sobald im Herbst die Erweiterung Beyond Light erscheint, glühen die Ornamente auch für das neue Stasis-Element

Je weiter eure Super-Leiste gefüllt ist, desto heller leuchten die Ornamente



Das weiße Glühen (oben) schaltet ihr frei, sobald ihr eure Rüstung maximal upgegradet habt – unten seht ihr das eis-blaue Stasis-Glühen

Zusätzlich erwähnte Bungie, das ihr eure Sonnenwenden-Rüstung ohne Probleme bis zum Event 2021 tragen und infundieren könnt. Denn es sind aktuell keine Änderungen am „Armor 2.0“ geplant, die die Rüstung unbrauchbar machen könnten.

Wer mit seiner zum Beginn des Events ausgehändigten Rüstung nicht zufrieden ist, kann während der Feierlichkeiten weitere Versionen mit zufälligen Rolls finden.

Das müsst ihr erledigen, um die Event-Rüstung voll aufzuleveln

Diese Herausforderungen warten: Um die Sonnenwenden-Rüstung zu verbessern, müsst ihr nahezu alle Bereiche von Destiny 2 aufsuchen. Die unteren Seltenheits-Stufen (grün und blau) sind keine wirkliche Herausforderung.

Wollt ihr aber eine legendäre (majestätische) Rüstung und Zugriff auf die universellen Ornamente, müsst ihr schon ordentlich grinden. Die Aufgaben sind aber weiterhin nur Fleiß und nicht sonderlich hart. Mit dabei sind beispielsweise 2000 Elementar-Kills oder 10 abgeschlossene Gambit-Matches.

Wollt ihr das weiße Glühen und die maximal gelevelte Rüstung, wird deutlich schwieriger. Diese Aufgaben müsst ihr dafür erledigen:

So knackt ihr in Destiny 2 die Herausforderung, an der Streamer scheitern

Laut Bungie könnt ihr diese Ziele aber auch nach dem Event-Ende (08. September 2020) noch abschließen. Ihr müsst nur während der Feierlichkeiten das majestätische Set erspielt haben.

Was haltet ihr von den Änderungen? Besonders die Möglichkeit, das Glühen auch auf andere Rüstungen zu übertragen ist ein Wunsch, den die Hüter seit 2 Jahren äußern. Auch, dass ihr nun nur noch für ein Glüh-Paket ins Sparschwein greifen müsst, statt pro Element, dürfte auf wenig Gegenwehr stoßen.

Wir wissen übrigens auch schon, welches Event uns nach den Feierlichkeiten zur Sonnenwende der Helden noch in der aktuellen Saison erwartet: Destiny 2 verlängert Season 11 – So geht es für euch jetzt weiter