Ihr wollt bei Destiny 2 eurem Team ordentlich unter die Arme greifen? Wir stellen euch einen Warlock-Build vor, der voll auf Team-Play setzt und euch den Dank des Einsatztrupps garantiert.

Um diesen Build geht’s: Wir möchten euch einen heilenden und unterstützenden Warlock-Build präsentieren.

In Destiny 2 geht’s zwar vor allem darum, fiesen Aliens ins Gesicht zu ballern, während man mit seinen Freunden über die Oscars spricht, wie Franchise Director Luke Smith einst feststellte. Aber die Aliens schießen ab und an zurück. Dann sind Heilung und Support gefragt.

Mithilfe spezieller Ausrüstung und Fähigkeiten habt ihr stets eine helfende Hand für eure Teamkollegen parat. Durch die Konfiguration wird euer Warlock zum ersten Vollzeit-Heiler in Destiny, kann aber trotzdem noch mächtig austeilen.

Der Warlock als stärkster Heiler auf dem Schlachtfeld

Das benötigt ihr für den Support-Build: Um euren Warlock zum Supporter und eure Teamkollegen schier unsterblich zu machen, benötigt ihr diese Dinge:

Die exotische Handfeuerwaffe Lumina – Der Revolver kann Verbündete heilen und zusätzlich einen Schadensbuff gewähren.

Die exotische Rüstung Sternenfeuerprotokoll – Ihr verfügt durch die Robe über zwei Fusionsgranaten. Diese Granaten laden sich durch ermächtigten Waffenschaden auf. Kills mit Fusionsgranaten geben euch Rift-Energie zurück.

Die Einstimmung der Gnade der Dämmerklinge – Die Dämmerklinge verfügt von alleine über heilende Fähigkeiten und eine Super, die ein Gebiet mit mächtiger Heilung und Buffs erschafft

Wer sein Heiler-Build in Destiny 2 noch effektiver gestalten möchte, setzt auf Mods, welche die Abklingzeiten der Fähigkeiten reduzieren und auf zusätzliche Belastbarkeit.

So spielt ihr den Warlock-Build: Vor allem im PvP werden sich gegnerischen Hüter die Haare rufen, denn in jedem Feuergefecht habt ihr und euer Einsatztrupp entweder volle Gesundheit, Überschilde oder zusätzlichen Schaden.

Wann immer ihr auf Feinde trefft oder ein Gebiet halten wollt, aktiviert ihr euer Rift. Alternativ aktiviert ihr die spezielle Granaten-Funktion eurer Subklasse. Beide Fähigkeiten lassen einen kleinen Bereich mit einem regenerativen Feld zurück. Darin stehend heilen sich entweder die Lebenspunkte im Handumdrehen oder es gibt einen Überschild.

Habt ihr mit Lumina einen Gegner niedergeschossen, erscheint eine Sphäre. Diese bemächtigt euch ein zielsuchendes Projektil auf eure Verbündeten zu feuern. Dadurch wird der betroffene Kollege geheilt und erhält, so wie ihr auch, einen Schadensbuff.

Durch den Brunnen des Glanzes sind auch die größten Gegner machtlos

So verkettet ihr Kill an Kill und überrennt eure hilflosen Widersacher. Kommt euch ein Feind zu nahe, trefft ihn im Nahkampf. Dadurch aktiviert ihr einen weiteren, kurzzeitigen Schadensbuff für euch und Verbündete in der Nähe.

Durch die Fähigkeit „Gütige Morgenröte“ regeneriert ihr Nahkampf-, Rift, und Granaten-Energie wann immer ihr unterstützend tätig werdet oder heilt. Dies gilt auch für die Nobelgeschosse von Lumina.

Kurzum: ihr habt in jedem Gefecht mindestens eine Support-Fähigkeit parat.

Wichtig ist, dass ihr euch die meiste Zeit in bei euren Verbündeten aufhaltet. Gerade in abgestimmten Teams könnt ihr enorm profitieren.

Das sagt der Schöpfer des Builds: Der vorgestellte Build stammt vom PvP-Experten Aztecross. Er selbst sagt, dass er eigentlich ein Titan-Main ist, aber dieser Build zu seinen absoluten Favoriten gehört. Die verschiedenen Synergien machen einfach unglaublich viel Spaß und sind zudem stark.

Das Einzige, was den Build etwas ausbremst, ist die Hauptzutat selbst. Denn Lumina für sich genommen ist momentan keine Top-Waffe. Als Grund nennt er die seltsame „Hit Registration“ – also das Treffer-Verhalten.

Der Revolver hat für seinen Geschmack zu häufig mit Ghost Bullets zu kämpfen.Würde Bungie dieses Problem beheben, wäre die Waffe über Nacht Meta.

Weiterhin machen für ihn die Rollen-Spiel-Elemente den Build so cool. Ihr habt die Wahl, ob ihr Schaden raushauen wollt oder doch lieber Support spielt. Das macht Destiny besonders und hebt es von anderen Shootern ab. Er wünscht sich mehr solcher RPG-Möglichkeiten im Spiel.

Was sagt ihr zu dem schlagkräftigen Vollzeit-Heiler?