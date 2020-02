Wir wollen von euch wissen, welche Aufgaben ihr am liebsten in einer Gruppe übernehmt. Seid ihr einer Rolle treu oder spielt ihr alles gerne? Erzählt mal!

Was ist die „Holy Trinity“? In vielen modernen MMOs werden die Klassen in drei große Kategorien eingeteilt, die über die Aufgabenverteilung innerhalb einer MMORPG-Gruppe bestimmen:

Tanks, die die Angriffe der Gegner abfangen und ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Heiler oder Supporter, die die Gruppe buffen und am Leben halten

Damage Dealer (DDs), die beim Gegner viel Schaden anrichten

Dieses Konzept erlangte vor allem durch WoW an Beliebtheit und verbreitete sich seit dem im Genre. Viele der Spieler haben sich im Laufe der Jahre darauf auf bestimmte Rollen eingeschossen.

Manche bevorzugen es als DDs durch die Weltgeschichte zu ziehen. Als Magier lassen sie Tod und Verderben auf ihre Gegner herabregnen. Oder sie fallen ihren Gegnern hinterhältig in den Rücken als Schurken.

Seit den Zeiten von Pen-and-Paper-Spielen gelten Paladine als der Inbegriff eines Tanks

Andere hingegen kleiden sich lieber in schwere Rüstung und stellen sich zum Schutz ihrer Mitstreiter auf. Häufig nehmen sie dafür auch ein Schild in die Hände, wie zum Beispiel Paladine, die in MMORPGs oft Tanks sind.

Und die dritte Gruppe besteht klassischerweise aus Priestern oder Druiden, die mit ihren Buffs und Heilzaubern die Gruppe unterstützen. Mancheiner würde sogar sagen, dass sie von allen Rollen die größte Verantwortung tragen.

Die Rollen der Holy Trinity sind aber natürlich kein Muss und auch nicht in allen MMORPGs vertreten. Seid ihr Puritaner, die nur eine bestimmte Rolle spielen? Oder spielt ihr alle Rollen gleich gern? Oder haltet ihr so gar nichts von dem Holy-Trinity-System und spielt lieber Hybrid-Klassen? Erzählt mal!