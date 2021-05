Destiny 2: Spieler sind verrückt nach süßen, neuen Aliens, die aussehen wie Baby-Yoda

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was sagt ihr zu dem Hype um die kleinen Gefallenen? Habt ihr die neuen Waffen und Aktivitäten im Trailer überhaupt realisiert oder hat die Destiny-Version von Baby-Yoda euer von Stasis zugefrorenes Herz zum Schmelzen gebracht? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Deswegen sind die Babys in Sicherheit: Zum Glück für die süßen Knäuel aus dem neuen Trailer gehören diese Gefallenen aber zu Mithrax und dem Hause des Lichts. Wir haben Mithrax einst verschont und jetzt ist er unser Verbündeter und ein wichtiger Charakter in der Story von Season 14. Das bedeutet: Dieser Alien-Gruppierung sind die Menschen Ausnahmeweise mal wohlgesonnen.

Wie Baby-Yoda sind auch die putzigen Gefallenen in Stoff gehüllt – doch wenn wir ehrlich sind, schauen sie schon deutlich düsterer drein. Manche User vergleichen sie sogar mit den fiesen Borgs aus Star Trek und andere meinen, dass die Gefallenen-Babys wie die süßesten Granaten im Universum aussähen (via Twitter ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Einzige was mich am Trailer “umhaut”, sind die kleinen, süßen Gefallenen-Babys. Sehen aus wie kleine Grogus.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Destiny 2 startet am 11. Mai in die nunmehr 14. Season. Um den Spielern die Wartezeit zu verkürzen und sie heiß auf die neuen Inhalte zu machen, hat Bungie einen fetzigen Trailer rausgehauen.

In Destiny 2 erobern gerade kleine Gefallene die Herzen der knallharten Hüter im Sturm. Was steckt hinter dem Meme, dass den Start der neuen Saison des Spleißers überschattet?

Insert

You are going to send email to