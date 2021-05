Destiny 2: Diese Super ist gerade gar nicht super – Golden Gun aus Versehen generft?

Einige Spieler haben Probleme bei einer Jäger-Super in Destiny 2 entdeckt und machen Bungie nun darauf aufmerksam. Denn mit einer Version der Goldenen Kanone treffen die Jäger seit Beginn der Season 14 offenbar nicht mehr so hart, wie gewohnt. Was ist passiert?

Aktuell hat Bungie keinen guten Lauf, was Bugs und Probleme im Spiel angeht – von zu starken Exotics bis zu kaputten Mods ist diese Saison einiges dabei. Und das Beheben dieser Fehler will aktuell auch nicht wirklich glattlaufen. Wird an einer Stelle ein Pflaster über geklebt, reißt gefühlt sofort an einer anderen Stelle etwas Neues auf.

Nun haben Spieler ein Problem mit einer Jäger-Super entdeckt und machen die Entwickler auf reddit darauf aufmerksam. Und auch dieses Problem steht offenbar in einem direkten Zusammenhang mit einem Nerf an komplett anderer Stelle.

Um diese Super geht’s: Es geht um den oberen Skill-Baum des Revolverhelden-Jägers (Weg des Banditen), also um die Super “Goldenen Kanone” (Golden Gun).

Die Golden-Gun-Super des Jägers

“Goldene Kanone zur Goldenen Pistole gemacht”

Das ist Spielern aufgefallen: Bei dem oberen Skill-Baum handelt es sich um die Golden-Gun-Version, die auf kürzere Reichweite fokussiert ist. Doch aufmerksame Spieler haben bemerkt, dass die effektive Reichweite der Super offenbar spürbar verkürzt wurde – und das wohl schon seit Beginn der aktuellen Season 14 Anfang Mai. Das war aber wohl nicht so beabsichtigt und wurde auch nicht in den Patch Notes kommuniziert.

Das ist im Detail passiert: Im PvP kann ein Schuss ab 34 Metern beispielsweise keinen Hüter mehr mit nur einem Schuss ausschalten. Ab 23 Metern hat die Super nun einen Schadensabfall. Kurzum bedeutet das: Ihr könnt mit dieser Super selbst auf durchschnittlicher Reichweite von Handfeuerwaffen nicht im PvP one-shotten, müsst also einen zweiten Schuss setzen. Die durchschnittliche, legendäre Hand Cannon hat im Prinzip eine höhere Reichweite, als diese Version der Golden Gun – eigentlich eine Ranged Super.

Im entsprechenden reddit-Thread mit über 5.400 Upvotes (nach einem Tag) heißt es, das sei keine Goldene Kanone mehr, das sei eine Goldene Pistole.

Woran liegt das? Auch die Ursache scheint für viele klar. So wie es aussieht, kam dieser “Reichweiten-Nerf” zeitgleich mit der Abschwächung der 120er Handfeuerwaffen zu Beginn der Season 14. Denn auch sie wurden in ihrer Reichweite (beim Damage Fall-Off) beschnitten. Seitdem läuft es auch bei der Golden Gun verkehrt. Das berichten zahlreiche Spieler. Und das scheint so manch einem Hüter zufolge offenbar fast jedes Mal zu passieren, wenn es Änderungen bei Handfeuerwaffen gibt. Die Golden Gun wird dann quasi automatisch (und wohl ungewollt) im Hintergrund mit verändert.

Die Golden Gun nutzt das Modell von Letztes Wort

Aktuell gleich die Super des oberen Skill-Trees im Prinzip der exotischen Handfeuerwaffe Das Letzte Wort. Irgendwo im Code scheinen also die Goldene Kanone sowie Handfeuerwaffen miteinander verflochten zu sein, was hin und wieder für ungewünschte Nebeneffekte sorgt.

Kurzum: Spielt ihr gerne mit der Golden Gun aus dem oberen Skill-Tree, solltet ihr aktuell aufpassen. Die Reichweite ist offenbar nicht mehr so, wie man es gewohnt ist und erwarten würde. So können euch also einige sicher geglaubte Kills doch noch entgehen.

Was sagt Bungie? Auch wenn Bungie versucht, die schwerwiegendsten Fehler aus dieser Saison schnell zu beseitigen – zu diesem Problem gab es bislang keine offizielle Stellungnahme. Ob oder wann also ein potenzieller Fix kommen wird oder ob diese Änderung unter Umständen vielleicht sogar gewollt war, ist aktuell leider nicht bekannt.

Sind euch in dieser Saison auch Ungereimtheiten mit der Golden Gun des Jägers aufgefallen? Wie sind da eure Erfahrungen? Gibt es noch weitere Bugs, die euch aktuell den Spielspaß rauben? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO gerne in den Kommentaren wissen.