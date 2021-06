Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 11.06.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wann laufen die Trials? Heute, am 11. Juni, starten die Prüfungen um 19:00 Uhr. Wie immer habt dann bis zum nächsten Weekly Reset am Dienstag Zeit, um zu schwitzen und den Loot einzusacken. Vergesst nicht: Alle Prüfungs-Token verfallen zum nächsten Reset.

Was hat Xur im Angebot? Bei Xur findet ihr stets exotische Waffen und Rüstungen für all eure Charaktere. Welche Exotics das genau sind, weiß aber im Vorfeld keiner. MeinMMO wirft wie jede Woche einen genauen Blick auf sein Inventar, sobald es verfügbar wird, und liefert euch die wichtigsten Daten.

Kaum überraschend, aber gern gesehen, ist auch Xur. Das alte Haus muss keiner erst ankündigen. Lasst uns zusammen gucken, was er heute so mitbringt.

Das ist im Action-MMO gerade los: In Destiny 2 plätschert die aktuelle Season 14 so vor sich hin. Bungie hat sich daher fast 3 Stunden Zeit genommen, um mit Experten der Community über die Zukunft zu sprechen. Dabei ging es um einige interessante Themen, die wir hier zusammenfassen:

Am 11. Juni erscheint Xur in Destiny 2 . Wo ihr den Händler ab heute findet und welche starken Exotics er dabei hat, verrät euch MeinMMO. Oder lockt euch das Wochenende auf eine schwitzige Runde in die Trials?

