Das Action-MMO Destiny 2 startet am 15. Juni in eine neue Woche. Ein neuer Besuch im Raid “Gläserne Kammer” lohnt sich, denn der Challenge-Mode geht heute live und lockt mit zusätzlichem Loot. Was bietet der Reset den Hüter noch für Gründe, sich einzuloggen?

Was ist in Destiny 2 los? Aktuell sind alle im E3-Fieber, nur Bungie fährt in Destiny 2 ruhig die Season 14 weiter. Ganz so ruhig wird der neue Reset dann zum Glück doch nicht:

Destiny 2 macht einen Besuch in der Gläsernen Kammer spannender: Ab heute könnt ihr euch in Herausforderungen versuchen.

Los geht’s dabei am 16.06. in der Konflux-Phase. Während der Herausforderung “Wart’s ab…” dürft ihr während des Encounters Wyvern erst töten, wenn diese starten sich am Konflux zu opfern. Heikel, denn gelingt das Opfer, müsst ihr wipen.

Jede folgende Woche ist in einem anderen Encouter eine spezielle Challenge, also Herausforderung aktiv. Das sind die gleichen Herausforderungen, mit denen sich die besten Hüter während der ersten 24 Stunden nach Raid-Öffnung plagen mussten.

Wer lieber hackt als raidet, freut sich über eine neue Tilgung-Mission im Vex-Netzwerk.

Zudem geht auch die überraschend gute Story der Saison des Spleißers weiter. Bricht der Bürgerkrieg endlich aus oder werden weiter Intrigen gesponnen? Besucht also den Spleißer-Servitor und erfüllt seine Aufgaben, um auf dem Laufenden zu sein.

Was sind Raid-Herausforderungen? Wer mit seinem Trupp die Raids von Destiny schon auswendig kennt, darf sich an den Raid-Herausforderungen versuchen. Je nach Raid sehen diese Challenges anders aus, verlangen aber immer eine zusätzliche Bedingung, welche den Kampf nochmal komplizierter macht.

Wozu das Ganze? Für Loot und Anerkennung: Habt ihr euch durch den extra-harten Encounter gekämpft, erhaltet ihr eine zusätzliche Kiste mit Raid-Loot. Eine weitere Chance also, die kultigen Waffen wie Schicksalsbringer zu ergattern. Obendrauf ist mit jeder Herausforderung ein Triumph verbunden – diese Triumphe werden auch benötigt, um den prestigereichen Titel “Schicksalsbrecher” aus der Gläsernen Kammer neben eurem Namen zu führen.

Ein Blick auf die Roadmap der Season 14 verrät zudem, dass später im Sommer auch noch weitere Schwierigkeitsstufen für die Gläserne Kammer live gehen. Wer sich an den versteckten Kisten im Raid bereichern will, findet hier einen übersichtlichen Gudie:

Destiny 2: So findet ihr alle versteckten Truhen im neuen Raid “Gläserne Kammer”

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 15.06. bis zum 22.06.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe verschlägt euch in den Strike

In Ungnade gefallen (Die Hexe im Kosmodrom)

Diese Woche habt ihr nur hier die Chance auf das Scharfschützengewehr Uzume RR4.

Playlist-Strikes mit diesen Modifiern warten auf euch:

Leere-Versengen

Stasis-Brand

Blackout

Der Leere-Burn bleibt die Woche über gleich, die 2 übrigen rotieren jeden Tag um 19 Uhr.

Der Strike “In Ungnade gefallen”ist Quasi Omnigul 2.0 – die Hexe heißt nun aber Navôta

Schmelztiegel: Im PvP beschäftigt euch Lord Shaxx mit diesen Modi:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Team-Versengt

Petra Venj findet ihr oben am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“ – die Träumenden Stadt startet Fluch-Woche 1 einen neuen Zyklus. Aktiv ist dabei die 2. Aszendenten Herausforderung.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 14 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison des Spleißers steigt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.320. Das ist ein recht kleiner Sprung von nur +10 (zur vorherigen Season 13). So soll der nervige Grind reduziert werden und wenn ihr in Season 13 fleißig wart, müsst ihr nur die Spitzen-Aktivitäten spielen, um euer Level zu pushen.

Hier findet ihr Spitzen-Loot (Pinnacle Gear), welcher euch über 1.310 bringen kann:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team (+2)

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Omen-Mission (+2)

Prophezeiung-Dungeon (+2)

Vorzeichen-Mission (+2)

Prüfungen von Osiris (bis +2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd nach Upgrade (+2)

Öffnet 3 Konflux-Kisten mit Schlüsselcodes in Override (+1)

Schließt 8 Beutezüge für den Servitor-Spleißer ab (+1)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Kontrolle (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Jötunn im neuen Look

Was gibt’s bei Tess im Angebot?

Die exotische Geist-Hülle „M3-D1“

Der exotische Sparrow „Speerspitze“

Der exotische Sparrow „Taurus-Knallkörper“

Die exotische Geste „Abrissbirne“

Für Warlocks, Jäger und Titanen gibt es Schuhe aus dem Saisonalen Everversums-Set

Das exotische Ornament “Traumjäger” für Jötunn.

Wenn es euch diese Woche in die Gläserne Kammer verschlägt, kann euer Team ja ein Exotic testen: Altes Exotic aus Destiny 2 lässt jetzt neuen Raid-Boss in 4 Sekunden schmelzen