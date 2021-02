Spieler ruft in Destiny 2 zum Streik auf – Warum folgen ihm Tausende?

In Destiny 2 wollen Warlocks nicht mehr immer die Heiler sein. Daher wird zum Boykott aufgerufen bis es mehr Respekt gibt und solange nur noch mit einer totgenerften Klasse gespielt.

Das geht bei den Hütern steil: In den letzten Tagen geistert ein Aufruf zum Streik durch die Destiny-Community. Es geht darum, dass sich Warlocks ungerecht behandelt fühlen – von Bungie aber auch ihren Mitspielern.

Als letztes Mittel sehen die Warlocks sich gedrängt, extra eine totgenerfte Klasse in Season 13 zu spielen und anderen nicht mehr zu helfen.

Man hat unter dem #paintdestinypurple sogar einen Kampfruf für Twitter geschaffen. Über 14.000 User stimmen dem reddit-User elpezmuerto bei seinem brennenden Plädoyer für einen Boykott zu. Der Post ist mittlerweile (15.02.2021) mit zahlreichen Awards versehen und in beinahe 2.000 Kommentaren diskutieren Hüter eifrig die Forderungen.

Was ist die Forderung? Alle Warlocks da draußen werden aufgefordert, nur noch die Subklasse Leere-Läufer zu nutzen – genauer: den Nova-Warp. Nova-Warp solle man in allen Aktivitäten spielen, auch wenn man überrannt und verdroschen wird.

Diese sich teleportierende Klasse gilt seit längerer Zeit als totgenerft und ist nirgends wirklich nützlich.

Laut User elpezmuerto beschweren sich Warlocks Woche für Woche darüber, nur auf eine Subklasse oder eher Rolle beschränkt zu sein. Gemeint ist die mittlere Solar-Subklasse Dämmerklinge (Brunnen des Glanzes), das ist die herausragendste Support-Klasse in Destiny 2.

„Was hast du schon zu verlieren, wenn du Nova-Warp nutzt?“

Das ist das Ziel: Mit dem Verzicht auf den stärkenden Brunnen und der Opferbereitschaft zum schwachen Nova-Warp möchte man 2 Dinge erreichen:

Alle anderen Hüter sollen spüren, wie es ist, ein Destiny 2 ohne einen Heiler zu spielen. Die undankbaren Jäger und Titanen wissen nicht zu schätzen, was die Teamplayer-Warlocks immer für sie leisten. Es geht um Anerkennung der Mitspieler.

Man möchte „die Nutzungsrate von Nova-Warp in die Höhe treiben“. Denn so wird Bungie die anderen Warlock-Klassen buffen. Normalerweise geht damit ein Nerf für die statistisch starke Klasse einher, doch da Nova-Warp schon tot ist, hat man nichts zu verlieren.

Mit der Aktion wolle man erst aufhören, wenn Bungie sich in einem TWaB (dem wöchentlichen Blogpost) dezidiert zu Verbesserungen für Warlocks äußert.

#paintdestinypurple – malt Destiny lila an, in den Farben des Leere-Läufers

Als besonders unfair wird zudem empfunden, dass der mächtige Stasis-Warlock direkt eine Woche nach erscheinen generft wurde. Stasis-Jäger und Titanen dürfen aber munter weiter das PvP terrorisieren. Bitter stößt auf, dass Jäger sogar einen Buff für die Season 13 spendiert bekamen. Es geht um die Shuriken – und das der groß angekündigte Nerf viel zu lasch war.

Ein härteres Destiny 2 ohne die Hilfe von Warlocks?

Deswegen sind Warlocks im PvE wichtig: Sobald es Richtung Endgame oder anspruchsvolle Gruppen-Aktivitäten geht, seien Warlocks dazu genötigt, den Brunnen des Glanzes zu spielen. Diese Spezialisierung erlaubt das Heilen anderer, versorgt das Team mit Buffs und erschafft mit der Super ein Feld um den Warlock, in dem man viel Schaden wegsteckt und über längere Zeit deutlich härter austeilt.

Ein paar Beispiele, wie die Destiny-Welt ohne Heiler aussehen würde:

Den finalen Raidboss aus der Tiefsteinkrypta legen so viele Teams nur in einer Phase, weil ein braver Warlock sein Brunnen stellt und die Lunafaktur-Stiefel ausrüstet. Elpezmuerto fragt rhetorisch, wie viele Hüter ihren „Augen von Morgen„-Raketenwerfer diesen Warlocks verdanken

In makellose Dungeon- oder Raid-Runs für Titel und seltene Embleme wäre es doch Schade, wenn man plötzlich keinen Heiler mehr hätte. So müsse man selbst vorsichtig sein.

Ohne die Dämmerklinge mit Phoenix Protokoll in Spitzenreiter wäre es wie ein Extra-Hard-Mode.

Bei Jägern und Titanen gäbe es solche Zwänge weniger. Die Titan-Bubble ist zwar nützlich, aber im Endeffekt wirds dann doch immer der Brunnen. Seit Stasis CC brachte und mächtigen Exotics wie die Klage schweren Schaden austeilen, braucht auch niemand mehr wirklich einen Jäger-Pfeil oder die Golden Gun mit Himmlischer Nachtfalke.

Der Warlock-Brunnen gewährt Schutz und Schaden im Kampf gegen Bosse

So reagiert die Community auf den Zorn der Warlocks

Der Streikaufruf erhält viel Zuspruch. In den Kommentaren machen sich die Hüter aber auch darüber lustig, dass Bungie schon einen Weg findet, um den Nova-Warp weiter zu nerfen.

Ein paar freche Hüter schreiben, dass Nova-Warp durchaus Nutzen hat: „Man braucht die Super-Energie eh nicht. Man könne die Energie also für Finisher opfern und so das Team mit Power-Munition versorgen“. Da ja hier wieder Teamplay im Fokus steht, ist fraglich, ob das dem Initiator wohl gefällt.

Generell wird der Post dazu genutzt, auch nochmals über die schlechte Balance zwischen den alten Licht-Klassen und den neuen dunklen Stasis-Klassen anzuprangern.

Was haltet ihr von der Aktion? Schließt ihr euch an und treibt die Nutzungsrate von Nova-Warp hoch oder denkt ihr, dass sich hier gar nichts tut? Welche Klasse hat eurer Meinung nach einen Buff mehr als verdient? Sagt es uns und euren Mithütern doch in den Kommentaren.

Titanen freuen sich in den letzten Tagen, denn ihre alte Arkus-Subklasse ist plötzlich so angesagt wie seit Jahren nicht. Schuld ist ein neues Exotic, bei dem manche schon einen Nerf wittern: