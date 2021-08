Destiny 2: Weekly Reset am 24.08. – So startet die neue Saison der Vergessenen

In Destiny 2 startet heute die neue Season 15. Bungie hat soeben alle Infos dazu im Stream enthüllt und ihr könnt das neue Kapitel sofort zocken. Wir verraten euch, was sich diese Woche alles getan hat.

Das passiert heute: In Destiny 2 startet mit dem heutigen Weekly Reset die brandneue Season 15 – die Saison der Vergessenen. Wir geben euch in diesem Artikel eine erste Anlaufstelle, damit ihr wisst, was so in der Woche neues passiert.

Hier könnt ihr euch mit einem Trailer auf die neue Season einstimmen, bei der ihr zusammen mit der Königin Mara Sov in der Träumenden Stadt gegen Savathûn mobil macht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das solltet ihr zuerst in der neuen Season tun

Ihr solltet natürlich im Idealfall die ersten Story-Missionen in der Träumenden Stadt abschließen, euch das frische Cinematic reinziehen und dann in den Turm, beispielsweise für Beutezüge oder Quests.

Macht unbedingt einen Besuch bei Banshee-44 im Turm.

Er hat eine Quest für die neue Auftrags-Waffe von Season 15 – einen besonderen Raketenwerfer.

Besitzer des Seasonpasses können sich direkt ihr saisonales Waffen-Exotic holen – auch Free2Play-Hüter erhalten das Exo auf Stufe 35.

Neue Rüstungs-Exotics für jede Klasse gibt’s aus den legendären Sektoren.

Ihr solltet euch auch das saisonale Artefakt schnellstmöglich holen. Meist gibt es das nach den ersten Story-Missionen. Erst wenn ihr das Item habt, solltet ihr mit dem Erfahrungspunkte sammeln und ausgeben (beispielsweise durch Beutezüge) loslegen. So steigt ihr praktischerweise nebenbei im Powerlevel und schaltet die wichtigen Mods im Kampf gegen die starken Champions frei.

Die neue Auftragswaffe gibt’s nach einer Quest von Banhsee im Turm

Wir bei MeinMMO müssen uns zunächst auch in der neuen Saison zurechtfinden, daher fällt der Reset-Artikel eventuell etwas schmaler aus, als ihr es gewohnt seid. Lasst uns dann aber direkt zu den Aktivitäten der Woche kommen.

Beachtet bitte, dass die Destiny-Server zum Start einer neuen Season oft ausgelastet sind. Warteschlangen und Login-Probleme sind da keine Seltenheit.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 24.08. bis zum 31.08.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe wartet der Strike

Das hohle Versteck – es geht also in die Wirrbucht gegen den Fanatiker

Die Schwierigkeit Spitzenreiter soll in Season 15 direkt zum Start verfügbar sein

Im Dämmerungs-Lootpool sollen sich nun jede Woche 2 Waffen befinden, wir sind gespannt

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Arkus-Versengen

Stasis-Thermaltausch

Blackout

Der Elementar-Modifikator bleibt bis zum nächsten Weekly Rest identisch, die anderen rotieren täglich.

Wo sind meine Token? Falls ihr euch wundert, Lord Shaxx wurde für Season 15 überarbeitet. Im Zuge dessen wurden alle Vorhut-Token gelöscht.

Im Raid “Gläsernen Kammer” passiert das:

Diese Herausforderung wartet: “Wart’s ab…”. – Ihr dürft während der Konflux-Phase Wyvern erst töten, wenn diese starten sich am Konflux opfern. Heikel, denn gelingt das Opfer, müsst ihr wipen.

Als Belohnung wartet im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe “Vision der Konfluenz”. Die kommt dann garantiert mit Zen-Moment und vollautomatisches Abzugssystem.

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Dynamik-Kontrolle

Petra Venj steht netterweise gleich am Spawnpunkt der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die 2. Fluch-Woche. Aktiv ist dabei die 6. Aszendenten Herausforderung.

Wenn du dich für Destiny, Call of Duty, Battlefield oder Multiplayer-Shooter generell interessierst und ein Teil von MeinMMO werden möchtest, hast du jetzt die Chance. Alles zur Stellenausschreibung findest du hier:

MeinMMO sucht Autor:in (m/w/d) im Home-Office für Multiplayer-Shooter

Quellen für Spitzen-Loot in Season 15 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison der Vergessenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.330. Damit ist das Powerlevel nur um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 14 gestiegen. Ihr könnt euch also viel schneller in die Endgame-Aktivitäten stürzen, und müsst nicht so viel Leveln.

Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euch über 1.320.

Welcher Loot das in Season 15 ist und aus welchen Quellen ihr Pinnacle Gear bekommt, muss sich erst im Laufe der Woche zeigen. Nächste Woche findet ihr auf MeinMMO wie gewohnt die Auflistung aller Quellen für Spitzen-Loot. In der Vergangenen Season gehörten diese Aktivitäten aber dazu:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team

Simulation: Exo-Herausforderung

Omen-Mission

Prophezeiung-Dungeon

Vorzeichen-Mission

Prüfungen von Osiris

Raid die “Gläserne Kammer”

Imperiums-Jagd nach Upgrade

Absolviert 3 Gambit-Matches

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Kontrolle

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab

Hawthornes Clan-Aufgabe

Ob die besagten Quellen wieder Spitzen-Loot geben, ist aber noch nicht geklärt.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Eine neue Season bedeutet auch, massig neue Cosmetics, mit denen ihr eure Hüter oder Ausrüstung individualisiert. Viele der Items aus dem Everversum könnt ihr im Laufe der Season 15 auch ohne Echtgeld erhalten, nur mit Glanzstaub. Wöchentlich rotiert das Angebot, bringt also Geduld mit.

Das gibt’s bei Tess im Angebot:

Der exotische Sparrow „Vermächtnis des Verrückten“

Das exotische Schiff „Protheus“

Das exotische Emote „Patt“

Exotische Jäger-Ornament „Hrafngud“ für Himmlisches Nachtfalke

Exotische Jäger-Ornament „Thalias Reichweite“ für Handschlag des Lügners

Das exotische Titan-Ornament „Arcturus-Triebwerk“ für Heiligfeuerherz

Das exotische Titan-Ornament „Urusus Maritimus“ für Ursa Furiosa

Exotische Warlock-Ornament „Flug des Abgängers“ für Fluchtkünstler

Exotische Warlock-Ornament „Pfad zur Konvergenz“ für Transversive Schritte

Mara steht im Fokus der neuen Season

Seid ihr gehyped auf Witch Queen und gebt in der neuen Season 15 jetzt richtig Gas? Wie geht ihr eine neue Season traditionell an? Ist euch etwas aufgefallen, was wir im nächsten Reset-Artikel erwähnen sollten oder habt ihr weitere Quellen für Spitzen-Loot gefunden? Sagt es uns doch gerne in den Kommentaren.

Drohende Content-Dürre – Warum die neue Season 15 zur Qual werden könnte