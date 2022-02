Destiny 2 deaktiviert beliebten Stasis-Aspekt, weil Titanen damit irre stark waren

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wie lange ist der Aspekt deaktiviert? Inzwischen hat Bungie auch den Zeitraum mitgeteilt, in dem Titanen auf ihren coolen Aspekt verzichten müssen. Wie dmg04 auf Twitter verriet, ist der angestrebte Fix-Termin der Start von Witch-Queen , also der 22. Februar.

Bungie ist das nicht entgangen: Am frühen Freitagabend machte der Entwickler dem „Dauerfeuer-Abenteuer“ der Titanen ein Ende. Bungie teilt der Destiny-2-Community via Twitter mit, dass der Stasis-Aspekt „Diamantlanze“ gesperrt wird, bis ein Fix bereitsteht.

Obwohl es etwas Übung erforderte, den Glitch auszuführen, dauerte es nicht lange, bis man in Destiny 2 immer mehr Titanen antraf, die ihre Gegner regelrecht in einen “Stasis-Kaktus” verwandelten.

Der Glitch verwandelte Stasis-Titanen in speerwerfende PvE-Tyrannen und ließ sie 10 Sekunden lang unendlich viele Diamantlanzen in irrer Geschwindigkeit auf ihre Feinde schleudern. Das funktionierte, solange sie ihre Super nicht voll aufgeladen hatten. Damit wurde die eigentlich Add-Clearing Fähigkeit jedoch auch zum überstarken Boss-Killer im PvE.

Was ist genau passiert? Vor ein paar Tagen veröffentlichte der YouTuber Cheese Forever einen neuen Glitch für den Stasis-Aspekt des Titans, die „Diamantlanze“, der sich in der Community rasend schnell herumsprach.

