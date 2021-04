Erste Stimmen loben Outriders: „Herausfordernd, aber nie unfair“

In der Zwischenzeit könnt ihr an unserer Umfrage teilnehmen: Outriders geht endlich los! Werdet ihr den neuen Koop-Shooter spielen?

Was ist nicht so gut? Es gibt auch Berichte über technische Macken und Probleme bei bestimmten Mechaniken.

Was ist gut? Die Vollversion scheint nun deutliche Verbesserungen gegenüber der Demo erhalten zu haben. So schreibt der User oO_Gero_Oo: “Ich spiele auf der Series S, Performance ist gegenüber der Demo massiv verbessert, das Gunplay fühlt sich besser an, der Sound ist besser” (via reddit ).

Wie kommt das Spiel jetzt an? Aktuell findet man erste Reaktionen hauptsächlich im subreddit zu Outriders (via reddit ). Dort schreiben zahlreiche Spieler, die schon einige Stunden investiert haben, ihre ersten Eindrücke.

