Mit einem Trick könnt ihr Outriders jetzt schon spielen – Auf Xbox und PlayStation

Einige Spieler können jetzt schon Outriders zocken, obwohl der Release hier offiziell erst morgen, am 1. April stattfindet. Das ist durch einen einfachen Trick möglich.

Was ist passiert? Der Loot-Shooter Outriders soll offiziell morgen, am 1. April, released werden. Erst vor kurzem wurden dazu offizielle Preload- und Startzeiten bekannt gegeben.

Offenbar läuft es allerdings nicht ganz nach Plan. Denn auf den Konsolen ist Outriders jetzt schon spielbar, wie zahlreiche Spieler im Subreddit von Outriders (via reddit) und auch Leser auf MeinMMO berichten. Dafür muss man nur einen kleinen Trick anwenden, der keinen größeren Aufwand bedeutet.

Was ist das für ein Trick? Ihr müsst bei eurer Konsole lediglich das Land zu Neuseeland wechseln. Dort ist bereits der 1. April und die Server sind wohl schon Online.

Früherer Start auf Konsolen durch Zeitverschiebung?

Wie kann das passieren? Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 und PS5 sollten offiziell um 0 Uhr starten, also um Mitternacht vom 31. März auf den 1. April. Da es aber Zeitunterschiede gibt, sind in Ländern wie Neuseeland wohl schon einige Server online.

Durch den bereits verfügbaren Preload haben viele Spieler Outriders bereits installiert und können loslegen.

Wie sieht es mit dem PC aus? Der offizielle Start auf Steam und Epic nach unserer Zeitzone ist morgen, der erste Apil um 18 Uhr. Da ist es nicht mal eben möglich, die Region zu wechseln und früher zu spielen.

Hier findet ihr eine Übersicht: Outriders startet morgen – Alle Infos zum Preload, Day-One-Patch und Startzeiten

Das sind die eigentlichen Zeitden für Outriders.

Xbox- und PlayStation-Spieler freuen sich, einige PC-Spieler sind sauer

So reagieren die Spieler auf reddit: Viele freuen sich natürlich, dass sie bereits loslegen können. Einige bezeichnen sich spaßeshalber jetzt als “Kiwi”. Damit ist nicht die Frucht gemeint, sondern ein geläufiger Spitzname für Menschen, die aus Neuseeland stammen.

Für manche PC-Spieler ist die Sache aber offenbar weniger lustig. Denn die gucken in die Röhre. So schreibt SoeyKitten: “Es ist absolut unglaublich, dass Leute das Spiel jetzt schon spielen können und PC-Spieler müssen 26,5 Stunden [Stand: 15:30 Uhr] warten, bis sie auch dazukommen. Ich kann die Demo auf den gleichen Servern spielen […]. Was ist der Sinn davon? Das ist komplett willkürlich. […]” (via reddit)

Fällt das unter Cheaten? Ein Spieler befürchtete, dass man wegen des Tricks als Cheater angesehen werden könnte. Der hat Entwickler People Can Fly direkt über Discord kontaktiert und gefragt, ob man ein Risiko damit eingeht. (via reddit)

Dort hieß es: “Es sollte keine Anti-Cheat-Maßnahmen aktivieren. Diese fallen eher darauf, wenn man im Spiel Zeit-Exploits nutzt, um Ingame-Mechaniken wie Händler zu beeinflussen.” Momentan sieht es nicht so aus, als würde es deshalb Probleme geben.

Was ist Outriders eigentlich? Das ist ein Third-Person-Shooter, der Story, Loot und RPG-Mechaniken miteinander kombiniert und in einem düsteren Sci-Fantasy-Setting spielt. Ihr könnt entweder alleine, oder mit einer Gruppe von maximal 3 Spielern in den Kampf ziehen.

Ihr wählt aus vier Klassen und baut euch eure Charaktere im Laufe der Story immer weiter auf. Im Endgame warten dann zahlreiche Expeditionen, besserer Loot und größere Herausforderungen.

In unserer Übersicht findet ihr die wichtigsten Infos: Outriders: Release-Uhrzeit, Klassen, Preload, Systemanforderungen – Alle Infos zum Loot-Shooter

Falls ihr noch unentschlossen seid, könnt ihr auch die kostenlose Demo ausprobieren, die das erste Kapitel der Geschichte umfasst. Das beinhaltet auch alle vier spielbaren Klassen und die ersten 7 Levelstufen. Der Fortschritt kann zudem ins Spiel übernommen werden.

Seid ihr schon am Spielen? Oder wollt ihr auf den regulären Release warten? Schreibt uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr noch überlegt, ob Outriders für euch interessant ist, schaut euch doch das hier an: 9 Dinge, die ihr vor dem Kauf von Outriders wissen solltet