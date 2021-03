Outriders startet morgen – Alle Infos zum Preload, Day-One-Patch und Startzeiten

Der nächste Patch befindet sich bereits in Arbeit. Dieser widmet sich beispielsweise den Ladezeiten auf Xbox One und PS4. Eine Zusammenfassung der Entwickler findet ihr im Subreddit zu Outriders (via reddit ).

Wann ist der Patch verfügbar? People Can Fly hofft, den Patch noch vor Release in den Download von Outriders integrieren zu können. Es kann aber sein, dass das nicht auf allen Plattformen vor Release erreicht wird. Für diese Plattformen soll der Patch zum Release verfügbar sein.

Wann geht es los und wer kann spielen? Der Loot-Shooter startet morgen, am 1. April. Dabei erscheint Outriders auf PC (Epic, Steam), Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und Google Stadia.

Was ist Outriders? Dabei handelt es sich um einen Third-Person-Shooter von People Can Fly und Square Enix. Outriders ist ein Mix aus RPG, Loot- und Story-Shooter.

