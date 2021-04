Outriders geht endlich los! Werdet ihr den neuen Koop-Shooter spielen?

Heute ist der offizielle Release von Outriders. Wir von MeinMMO möchten daher von euch wissen: Werdet ihr den Koop-Shooter spielen?

Was ist Outriders eigentlich? Das ist ein neuer Third-Person-Shooter, der Story, Loot und RPG-Mechaniken kombiniert und im Koop gespielt werden kann. Das Setting mischt Sci-Fi mit düsterer Fantasy und spielt auf einem entfernten Planeten.

Hinter dem Spiel steht das polnische Entwicklerstudio People Can Fly und Publisher Square Enix. People Can Fly dürften Spielern durch Titel wie Bulletstorm bekannt sein, außerdem war das Studio auch bei der Entwicklung von Gears Of War: Judgement beteiligt.

Spieler können die Geschichte solo oder zu dritt spielen, dabei gegen Horden von Feinden in den Kampf ziehen und haufenweise Loot sammeln. Ihr habt dabei eine Auswahl aus 4 Klassen mit je 3 verschiedenen Skillbäumen.

Wie kann ich abstimmen? Ihr könnt eure Stimme in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Beachtet dabei, dass ihre nur eine Stimme habt und die Umfrage nicht rückgängig gemacht werden kann.

Also haut raus: Werdet ihr Outriders spielen? Werdet ihr direkt zum Launch loslegen, seid ihr vielleicht schon am Zocken oder habt ihr gar kein Interesse an dem Shooter? Nehmt dazu an unserer Umfrage teil und schreibt uns in die Kommentare, was für einen Eindruck das Spiel auf euch macht.

Wann geht es los? Auf Xbox und Playstation soll Outriders seit Mitternacht spielbar sein. PC-Spieler müssen sich wiederum noch bis 18 Uhr gedulden.

In unserer Übersicht findet ihr alles zu Outriders: Release-Uhrzeit, Klassen, Systemanforderungen – Alle Infos zum Loot-Shooter

Wenn ihr Outriders vorher ausprobieren wollt, dann könnt ihr die kostenlose Demo spielen, die euch einen Einblick in alle 4 Klassen und die ersten Kapitel des Spiels gibt.

Einen Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier anschauen: