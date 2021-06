Am 3. Juni hat Entwickler People Can Fly mit Patch 1.09 das nächste Update zum Loot-Shooter Outriders veröffentlicht. Das fokussiert sich vor allem auf das Matchmaking und versucht zudem, das Troll-Problem in den Expeditionen anzugehen. MeinMMO fasst die Patch Notes für euch zusammen.

Was ändert sich jetzt? Das neue Update ist nicht besonders groß, lieferte aber 2 wichtige Verbesserungen, die Spieler schon länger fordern:

Zum einen ging man nun gegen Trolle vor

Zum anderen wurde ein regional basiertes Matchmaking eingeführt

Was war das für ein Troll-Problem? Einige Spieler haben sich immer wieder einen Spaß daraus gemacht, andere gegen Ende einer Expedition aus der Gruppe zu schmeißen, bevor die ihren verdienten Loot einsammeln konnten. Das sorgte für großen Ärger in der Community und hat vielen den Multiplayer versaut.

Was war das Problem beim Matchmaking? Da gab es durch Verbindungsprobleme in den Multiplayer-Sitzungen ebenfalls Ärger. Vorherige Patches sollten für Verbesserungen sorgen, doch das funktionierte nicht so richtig. Mit dem neuen Update kam nun regionales Matchmaking. Das soll für zusätzliche Stabilität in der Spielersuche sorgen.

Zu diesen Änderungen kommen noch einige weitere Anpassungen. Wir fassen die Patch Notes für euch zusammen und gehen zudem auf ein Versprechen ein, dass Entwickler People Can Fly mit Release des Updates gemacht hat.

Die Patch Notes zu 1.09 von Outriders

Das steckt in Patch 1.09: Neben den bereits erwähnten Änderungen am Matchmaking und der Kick-Funktion wurden kleinere Anpassungen am Anmelde-Bildschirm von Outriders vorgenommen. Hier die vollen Patch-Notes in der Übersicht:

Es wurde eine Sperre eingebaut, die verhindert, dass Gruppenanführer andere Gruppen Mitglieder vor Ende einer Expedition aus der Gruppe kicken können.

Regionales Matchmaking wurde eingebaut, um die Gruppensuche zu verbessern und die Verbindung einer Sitzung zu stabilisieren

Der Anmelde-Bildschirm hat jetzt zusätzliche Text-Hinweise, um den Status des Anmeldeprozesses klarer zu machen

Diverse Crash- und Speicher-Probleme wurden behoben.

Neben den Patch Notes versichern die Entwickler zudem, dass man weitere Probleme auf den Zettel habe und bereits an weiteren Fixes arbeite. Außerdem geben sie einen Ausblick auf das nächste Update.

Schnellere Updates, Änderungen am legendären Loot, Neuigkeiten zu Stadia

So soll es jetzt weitergehen: In ihrem Entwickler-Update verspricht People Can Fly, künftig schnellere Patches zu liefern und existierende Probleme anzugehen (via reddit.com).

Dabei nennt man einige wichtige Punkte, die auf der Liste stehen:

Man arbeite daran, noch bestehende Anmelde-Probleme zu fixen. Davon sind vor allem die Xbox-Plattformen betroffen

Außerdem wolle man die Drop-Raten für legendäre Ausrüstung überarbeiten. Diese sollen weniger frustrierend ausfallen

Das Team arbeite auch an der Version für Google Stadia, die bald Bug-Fixes und Stabilitäts-Verbesserungen erhalten soll

Auch wenn Patch 1.08 bereits einen Fix für den Rüstungs-Bug brachte, schaue man sich weiterhin die Widerstandsfähigkeit der Spieler an und wolle da nachbessern. Aktuell klagen Spieler nach wie vor darüber, dass sie oft mit einem Schlag sterben

Man teste zudem einige Spieler-Buffs und will weitere Infos bekannt geben, wenn diese Tests abgeschlossen sind

Ob sich durch Updates wie 1.09 noch Spieler zurückbringen lassen, muss sich erst zeigen. Nach einem guten Start mit über 3,5 Millionen verkauften Einheiten im ersten Monat (via pcgamesn.com), scheint zwei Monate nach Release die Luft raus zu sein.

Spieler haben den Content entweder abgeschlossen, oder sind aus Frust wegen der zahlreichen Bugs bereits weitergezogen.

Gerade die Änderungen an der Drop-Rate für Legendarys dürfte für einige Spieler interessant sein. Einige begannen schon zu cheaten, weil die Legendary-Droprate so schlecht ist.

Was haltet ihr von den Neuigkeiten? Spielt ihr noch Outriders? Oder seid ihr schon weitergezogen? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.