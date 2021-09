Neuer Loot-Shooter sieht aus wie Outriders mit schicker Grafik und Greifhaken

Was haltet ihr vom Trailer? Sagen euch die ersten Szenen zu? Oder lässt euch Project Magnum erstmal kalt? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.

Unter den ersten Reaktionen zum Trailer werden auch einige andere Vergleiche aufgeführt. So sehen manche Ähnlichkeiten zu anderen Shootern wie Lost Planet 2, Titanfall oder Gears of War. Den Art-Style vergleichen manche sogar mit Final Fantasy. Letztlich bleibt abzuwarten, wie sich alles im Spiel zusammenfügt.

Der Fantasy-Anteil dürfte also deutlich größer sein, als es in Outriders der Fall war. Darauf deutet zumindest das Design einiger gezeigter Gegner hin. Von feindlichen Drohnen-Robotern bis hin zu absurden Monstern wird schon einiges gezeigt.

Was sind die Unterschiede ? Project Magnum hat aber auch ein paar Dinge, die es von Outriders unterscheiden und in der Summe einen großen Unterschied machen könnten:

In einem Trailer hat Publisher Nexon den neuen Loot-Shooter unter dem Arbeitstitel “Project Magnum” vorgestellt. Die Szenen erinnern stark an den Loot-Shooter Outriders , sehen aber deutlich schicker aus. MeinMMO fasst die Infos für euch zusammen.

