Free2Play-MMORPG belügt Spieler jahrelang bei Zufalls-System, hat richtig Ärger

Wir haben in den letzten Jahren auf MeinMMO über den kurzen Hype von MapleStory 2 berichtet, das Spiel kam hier in Europa auf Steam:

Das steckt dahinter: Die Situation ist ungefähr so, als würde EA zugeben: “Ihr hattet die ganze Zeit recht mit dem Momentum, natürlich manipulieren wir Spiele in FIFA 21. “

So ist die Stimmung: Das Entschuldigungs-Schreiben des Game-Directors wird kritisch gesehen. Der scheint da alle Schuld auf sich zu nehmen. Spieler fürchten, der könne da als Sündenbock dienen und jeder andere fühle sich so unschuldig.

Am 18. Februar wurde in den Patch-Notes zu einem neuen Update auf dem Test-Server klar: Über Jahre gab es Schwierigkeiten, wie das System funktionierte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie laut ist der Protest? Das MMORPG Maple Story und der Entwickler Nexon sind in Südkorea gerade in ernsthaften Schwierigkeiten:

Wie viele Free2Play-MMORPG setzt es auf ein komplexes System der Charakter-Weiterentwicklung. Über die mehr als 18 Jahre ist in Maple Story ein komplexes System aus Items und Wahrscheinlichkeiten entstanden, welches Item in welcher Qualität mit welcher Wahrscheinlichkeit wirkt.

Das ist das Spiel: MapleStory spielt hier im Westen nur eine kleine Rolle. In Südkorea ist das MMORPG aber riesig. Das kam 2003 auf den Markt und sieht wie ein knuffiges Spielchen aus, ist aber ein tiefes MMORPG. Das Spiel ist besonders dafür bekannt, dass man Charaktere in „höhere Klassen“ fortbilden kann.

In Südkorea ist der Protest gegen das MMORPG MapleStory so riesig geworden, dass es zu einer Meldung in der größten TV-Nachrichtensendung des Landes wurde. Nach 18 Jahren ist das putzige Maple Story in einer ernsten Krise: Spieler boykottieren das Game und der Chef entschuldigt sich öffentlich.

Insert

You are going to send email to