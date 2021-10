3 Online-Games, die ihr spielen solltet, wenn ihr den Netflix-Hit Squid Game mochtet

Dazu kommt noch das Gameplay, in dem stets eine Horde zu allem entschlossener Spieler sich fatalistisch in eine Reihe von irren Spielen stürzt und nach jeder Runde gnadenlos ausgesiebt werden.

Warum sollte man es als Squid-Game-Fan zocken? Die Ähnlichkeit zur Serie beginnt schon bei den knalligen Farben, die in Fall Guys vorherrschen und die man bei Squid Game unter anderem in dem quietschbunten Treppenhaus oder den Uniformen der Spielorganisation wiedererkennt.

Das geht dann so lange, bis am Ende das letzte Böhnchen eine goldene Krone ergattern kann. Um die Sache noch dramatischer zu machen, können sich die Wackelfiguren gegenseitig schubsen und festhalten, was stets zu einem wilden, chaotischen Gerangel führt .

Was ist das für ein Spiel? Fall Guys ist ein quietschbuntes und irre erfolgreiches Battle-Royale-Game , das euch in die Rolle von lustigen Gummibohnen versetzt.

Schnell stellt sich aber heraus, dass die scheinbar harmlosen Kinderspiele, welche die Kandidaten absolvieren sollen, tödliche Konsequenzen haben und die Verlierer gnadenlos eliminiert werden. Dennoch entschließen sich die meisten der Kandidaten, weiter freiwillig an den mörderischen Spielen teilzunehmen, was allerlei Drama und nervenzerfetzende Spannung mit sich bringt.

Was ist überhaupt dieses Squid Game? Hinter dem kuriosen Namen „Squid Game“ verbirgt sich eine Netflix-Serie aus Südkorea. Darin werden 456 hoch verschuldete Personen von einer dubiosen Organisation dazu eingeladen, an einer Reihe von Spielen teilzunehmen. Als Preis für den Gewinner winken verführerische 33 Millionen Euro.

