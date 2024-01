LoL: Riot stellt einen neuen süßen Champion vor und schon jetzt hassen ihn einige Spieler

In A Plague Tale: Innocence müsst ihr mit den Geschwistern Amicia und Hugo in einer von der Pest geplagten Mittelalter-Welt überleben.

Aktuell ist der genaue Release von Smolder noch unklar. Es wird jedoch erwartet, dass Riot Games in naher Zukunft weitere Einblicke in die Hintergrundgeschichte, Fähigkeiten und das Gameplay dieses kleinen Drachens gewähren wird.

Wie reagieren die Spieler? Insgesamt ist die Spannung unter den Spielern groß, da sie herausfinden möchten, was der Welpe so drauf hat. Viele sind gespannt und freuen sich auf den Release von Smolder, jedoch gibt es bereits auch große Kritik.

Als dritter Drachen-Champion nach Shyvana (Halbdrache) und Aurelion Sol präsentiert sich Smolder als süßer Drachenwelpe, der Erinnerungen an Spyro weckt. Riot Games enthüllte ihn in einer illustrierten Geschichte, die seinen lebhaften, neugierigen und frechen Charakter unterstreicht.

Was ist Smolder für ein Champion? Smolder wird der erste neue Champion in Season 14 sein, und Riot Games hat bisher nur einen Teaser veröffentlicht, der die Neugier der Spieler anregt. Über seine Fähigkeiten gibt es noch keine offiziellen Informationen, aber Spekulationen deuten darauf hin, dass er möglicherweise als ADC agieren könnte.

Der erste neue Champion im Jahr 2024 von League of Legends ist ein kleiner süßer Drache namens Smolder, der bereits jetzt schon von einigen Spielern gehasst wird. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

